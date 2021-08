Southampton achève la signature du prêt d’Armando Broja de Chelsea

in

Southampton a finalisé la signature d’Armando Broja de Chelsea, selon Fabrizio Romano. Le joueur de 19 ans rejoint les Saints pour un prêt d’une saison et devrait jouer le plus tôt possible pour Southampton.

Southampton conclut un accord de prêt pour Armando Broja de Chelsea

Affaire conclue. Armando Broja rejoint Southampton en prêt de Chelsea, examen médical terminé aujourd’hui – accord total conclu après la prolongation du contrat signée il y a quelques jours. 🔵🤝 #SaintsFC #CFC Southampton dépasse l’Udinese dans la course, comme l’a rapporté @mcgrathmike. Maintenant, l’affaire est faite. 🔴 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 9 août 2021

Un autre jeune de Chelsea rejoint les Saints

Rejoignant la course pour Broja tardivement, Southampton a réussi à dépasser le club italien Udinese dans la course pour le jeune Albanais. Broja devient désormais le troisième jeune de Chelsea à rejoindre les Saints cet été. L’attaquant né en Angleterre rejoint Tino Livramento et Dynel Simeu pour passer de Londres à la côte sud.

Comme ses anciens camarades de Chelsea, Broja devrait jouer un grand rôle cette saison pour Southampton. Avec d’autres attaquants qui suivraient Danny Ings à l’extérieur, Broja a l’opportunité de jouer un rôle dans la première équipe de Southampton. Cependant, remplir les bottes d’Ings ne sera pas une tâche facile, surtout avec Southampton également proche d’un mouvement pour Adam Armstrong de Blackburn.

Armando Broja : un autre jeune de Chelsea très apprécié

Cela dit, on s’attend à ce qu’Armando Broja soit prêt à relever le défi. Sur la base de ses performances passées, l’international albanais pourrait rapidement devenir l’une des signatures les plus importantes de Southampton. Gagnant ses six premières sélections pour l’Albanie l’année dernière, la saison 2020/21 de Broja s’est avérée être une campagne marquante pour le jeune.

Jouant en prêt la saison dernière pour l’équipe néerlandaise de Vitesse, Broja est devenu l’un des joueurs les plus importants du club. Il a fait 34 apparitions pour le club, marquant 11 fois. En ajoutant trois passes décisives à ce total, l’attaquant de 19 ans est rapidement devenu un solide joueur polyvalent. Ajoutez à cela ses performances pour les équipes de jeunes de Chelsea et Broja a le potentiel pour être l’un des meilleurs attaquants de Premier League cette saison.

Photo principale

Intégrer à partir de .