Southampton demande que les signatures de janvier soient interdites de jouer dans des matchs reprogrammés après le report du choc de Newcastle, comme le dit Ralph Hasenhuttl: « Ce n’est pas juste »

Southampton est à la tête des appels à des signatures en janvier enregistrées après qu’un match reporté ne sera pas autorisé à jouer dans le match réorganisé, selon talkSPORT.

Le patron des Saints, Ralph Hasenhuttl, mène la charge pour que la règle soit en place après l’annulation de l’affrontement du 2 janvier de son équipe avec Newcastle en raison de cas de COVID dans l’équipe d’opposition.

Hasenhuttl n’était pas content du report de Newcastle

Et les choses ne feront qu’empirer avec la signature de Trippier et potentiellement beaucoup d’autres avant le match réorganisé

Depuis que ce match devait avoir lieu, Newcastle a recruté l’arrière droit anglais Kieran Trippier pour 12 millions de livres sterling de l’Atletico Madrid et devrait ajouter plus de grands noms.

Les Magpies seraient le club de football le plus riche du monde après leur rachat en octobre par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, et ils cherchent à augmenter leur puissance financière en janvier.

Anthony Martial de Manchester United a été lié à un prêt, ainsi qu’à de nombreuses autres grandes signatures telles que le milieu de terrain de la Juventus Aaron Ramsey.

L’équipe d’Eddie Howe occupe actuellement le 19e rang en Premier League et dans la zone de relégation, mais de lourds investissements dans la fenêtre d’hiver devraient renverser la situation.

Newcastle pourrait être méconnaissable au moment où ils affronteront Southampton, avec une fenêtre de janvier chargée attendue

Hasenhuttl a confirmé que le sujet avait déjà été discuté avec la ligue qui a déjà vu 18 matchs reportés cette saison en raison d’infections à coronavirus.

« Nous discutions lors de la dernière réunion de Premier League de ce qui se passe avec les signatures d’hiver pour les matchs reportés, s’ils sont autorisés à jouer ou non », a déclaré le patron des Saints à talkSPORT.

«Pour nous, c’est la même chose, nous pouvons maintenant aussi avec nos nouveaux propriétaires signer des joueurs clés et ce n’est pas vraiment juste de jouer dans des matchs qui ont été reportés.

« Le dernier mot est qu’ils n’ont pas encore parlé. »

Ralph Hasenhuttl a fait part de ses inquiétudes à la Premier League

Et dit qu’il serait injuste que de nouvelles recrues jouent, même si cela pourrait affecter son équipe

Southampton a été vendue au milliardaire serbe Dragan Solak plus tôt dans la semaine, et Hasenhuttl a déclaré que son équipe n’était « plus un club de vente ».

Mais, bien que Southampton cherche lui-même à se renforcer pendant la fenêtre, son entraîneur autrichien n’était pas satisfait du match reporté.

« En fin de compte, j’ai été déçu que nous ne puissions pas jouer parce que nous étions en bonne forme », a-t-il déclaré.

Southampton s’est éloigné des trois derniers grâce à des joueurs comme James Ward-Prowse, mais Newcastle visera trois points

«Nous avons également eu cinq cas de COVID et il n’y a pas si longtemps, nous avons dû remplir une équipe avec neuf joueurs de l’académie et avons subi une grosse défaite contre Man United.

« J’étais déçu que ce match n’ait pas eu lieu, je ne connaissais pas non plus la situation, exactement comment c’était à Newcastle.

« Personne ne le sait et il est difficile d’en parler mais il est clair que tout le monde, pas seulement moi, était déçu que ce match n’ait pas eu lieu. »

