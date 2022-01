Southampton « en colère » contre la Premier League à cause de l’affrontement reporté avec Newcastle, après que les Saints ont été contraints de jouer à Manchester United avec seulement neuf joueurs de la première équipe en forme

Southampton n’est pas satisfait de la Premier League après son match reporté contre Newcastle.

talkSPORT comprend que le club de la côte sud a exprimé ses griefs avec les meilleurs patrons de vol au sujet de la décision d’annuler le match de dimanche à St Mary’s.

Southampton vs Newcastle à St Mary’s dimanche a été annulé

Newcastle a annoncé la décision vendredi, le conseil d’administration de la Premier League acceptant d’annuler le match en raison du nombre de cas positifs de COVID-19 et de blessures au sein de l’équipe des Magpies.

Il s’agit du deuxième match de haut niveau reporté avant les matches du Nouvel An de ce week-end, l’affrontement de samedi entre Leicester et Norwich étant également reprogrammé.

C’est également le deuxième match consécutif que Newcastle a été contraint de reprogrammer, COVID affectant également leur affrontement avec Everton qui a été reporté jeudi.

Dans un communiqué, les chefs de la Premier League ont confirmé que l’appel avait été fait car Newcastle était jugé incapable de répondre au nombre requis de 13 joueurs de champ et d’un gardien de but pour que le match se déroule.

Howe a vu les deux derniers matchs de Newcastle reportés en raison de COVID au sein de son équipe

Cependant, il est entendu que Southampton pense que l’équipe d’Eddie Howe avait suffisamment de joueurs disponibles pour remplir le match, malgré le fait d’être touchée par des cas COVID positifs et des blessures.

Avant le calendrier de Noël, la Premier League a publié une déclaration selon laquelle des décisions seraient prises concernant les reports match par match, et a demandé aux clubs d’utiliser leurs rangs de jeunes pour remplir les matchs si nécessaire.

Cependant, il semble que Southampton conteste si le besoin de Newcastle d’annuler le match de dimanche était réel.

Les protestations des Saints surviennent alors qu’ils ont été contraints de jouer à Manchester United la saison dernière alors qu’ils n’avaient que neuf joueurs de la première équipe en forme.

Ils ont finalement perdu ce match 9-0.

.

L’équipe de Ralph Hasenhuttl a été battue 9-0 par Manchester United la saison dernière alors qu’elle n’a pu aligner que neuf joueurs de l’équipe première.

Dans un communiqué confirmant le report de Newcastle, Southampton a déclaré vendredi : « La Premier League a informé aujourd’hui le Southampton Football Club que son match prévu contre Newcastle United ce dimanche a été reporté.

« Les équipes devaient s’affronter à St Mary’s, mais une demande de Newcastle de reporter le match en raison de cas de COVID-19 et de blessures a été approuvée par le conseil d’administration de la Premier League.

« Nous partageons la déception de nos supporters en entendant cette nouvelle et confirmerons les détails du réarrangement du match en temps voulu. »

Le match aurait été crucial pour Newcastle, les hommes d’Eddie Howe entrant en 2022 ayant besoin d’un miracle pour éviter la chute.

Les Magpies occupent une place précaire au 19e rang du classement de la Premier League après avoir remporté une seule victoire en 19 matches cette saison.

Bien qu’ils ne soient qu’à deux points de sortir de la zone de relégation dans ce qui s’annonce comme une bataille de relégation serrée, avec la 16e place Leeds et Watford 17e également dans le mix.

