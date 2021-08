Southampton et Manchester United font match nul 1-1 au stade St. Mary’s

22/08/2021 à 17h04 CEST

Le Southampton et le Manchester United à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade Sainte-Marie. Le Southampton est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 3-1 lors du match précédent contre Everton. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Manchester United a remporté dans son fief 5-1 son dernier match du tournoi contre le Leeds United. Avec ce résultat, l’équipe de Southampton a été placé en treizième position, tandis que le Manchester United, quant à lui, est quatrième à l’issue de la rencontre.

La première partie du duel a commencé d’une excellente manière pour l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un but de son propre but. Fred à la 30e minute, terminant la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

La deuxième partie du jeu a commencé en face à face pour lui Manchester United, qui a égalisé le match avec un but de Bois vert à la 55e minute, concluant la confrontation avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Southampton de Ralph Hasenhüttl soulagé Bednarek, Diallo et Walker-Peters pour Walcott, Djenépo et Perraud, tandis que le technicien du Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a ordonné l’entrée de Sancho, Mctominay et Lingard fournir Martial, Fred et Matic.

L’arbitre du match a sorti cinq cartons jaunes. Des deux équipes, Djenépo et Stephens de l’équipe locale et Bruno Fernandes, Maguire et Pogba L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Southampton est laissé avec un point et le Manchester United avec quatre pointes.

Le lendemain de la Premier League, les deux Manchester United comme lui Southampton jouera un nouveau match à l’extérieur contre lui Les vagabonds de Wolverhampton et le Newcastle United respectivement.

Fiche techniqueSouthampton :Mccarthy, Salisu, Stephens, Perraud (Walker-Peters, min. 80), Livramento, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo (Diallo, min. 70), Walcott (Bednarek, min. 46), Armstrong et Che AdamsManchester United :De Gea, Maguire, Lindelöf, Shaw, Wan-Bissaka, Matic (Lingard, min.86), Fred (Mctominay, min.76), Bruno Fernandes, Pogba, Greenwood et Martial (Sancho, min.59)Stade:Stade Sainte-MarieButs:Fred (1-0, min. 30) et Greenwood (1-1, min. 55)