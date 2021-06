Southampton « n’acceptera pas les offres » pour James Ward-Prowse alors qu’Aston Villa est lié au milieu de terrain après avoir battu Arsenal contre Emi Buendia

in

Southampton n’attend “pas d’offre” d’Aston Villa pour James Ward-Prowse cet été, selon talkSPORT.

Des informations publiées dimanche ont lié Villa à un transfert pour le milieu de terrain vedette après une brillante saison avec les Saints.

Ward-Prowse est à Southampton depuis l’âge de huit ans

Le joueur de 26 ans a marqué huit buts et ajouté sept passes décisives en Premier League, forme qui l’a vu en lice pour une place à l’Euro 2020.

Il a été nommé dans l’équipe provisoire de 33 joueurs de Gareth Southgate, mais a été l’un des sept malchanceux à manquer.

Ward-Prowse est en attente d’une convocation et se battra avec Jesse Lingard pour remplacer Trent Alexander-Arnold, qui a été exclu du tournoi en raison d’une blessure à la cuisse, dans l’équipe.

Les prouesses du milieu de terrain font de lui une perspective attrayante pour les prétendants de la Premier League.

Ward-Prowse a fait 322 apparitions pour les Saints, marquant 33 buts

Un rapport dans The Guardian affirme que Villa a tourné son attention vers Ward-Prowse juste un jour après avoir conclu un accord pour signer Emi Buendia de Norwich, battant Arsenal contre lui.

L’international anglais a encore quatre ans à courir sur son contrat après avoir signé un contrat de cinq ans l’été dernier.

Southampton ne sera cependant pas disposé à le laisser partir.

Alex Crook rapporte que les Saints ” n’attendent pas ” une offre de leurs rivaux de Premier League ” et n’en accueilleraient pas non plus “.

L’équipe de Ralph Hassenhuttl a terminé 15e dans l’élite la saison dernière malgré un bon départ qui les a vus en tête du classement.

Pour Ward-Prowse, il semble que son été consistera à regarder l’Angleterre jouer à l’Euro et à être impliqué dans des spéculations sur son avenir.

Ward-Prowse a joué dans le match amical entre l’Angleterre et l’Autriche au cours de la semaine

Mais l’animateur de talkSPORT, Jamie O’Hara, pense qu’il devrait faire partie de cette équipe d’Angleterre en remplacement d’Alexander-Arnold.

« Il est l’un des meilleurs preneurs de coups de pied arrêtés au monde », a déclaré O’Hara. «Je ne peux pas croire que vous ne le prenez pas parce que lorsqu’il reste 20 minutes ou qu’il va y avoir des prolongations, et que vous pensez qu’il ne se passe rien et que vous ne pouvez pas ouvrir d’équipes, que faites-vous?

«Jack Grealish gagne une faute, Ward-Prowse entre pendant 20 minutes, en plie un dans le coin supérieur et vous gagnez 1-0.

«Je pourrais presque l’accepter avec Trent, car il peut tirer des coups francs, mais il n’est pas à ce niveau et nous sommes légers au milieu de terrain. Ward-Prowse est un milieu de terrain décent.