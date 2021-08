Southampton s’excuse alors que les fans sont bloqués devant St Mary’s pour le choc de Manchester United en raison d’un “problème technique” avec les tourniquets

in

Southampton a présenté ses excuses aux supporters après que des problèmes avec les tourniquets aient vu certains bloqués à l’extérieur du St Mary’s dimanche.

Les Saints ont affronté Manchester United lors de leur premier match à domicile de Premier League de la saison.

.

Les fans de Southampton ont fait un retour au St Mary’s

Mais un «problème technique» a vu certaines difficultés à pénétrer à l’intérieur du stade avec une quantité notable de sièges vides autour du sol.

Un tweet du club disait : « Nous tenons à nous excuser auprès des fans qui tentent d’entrer dans le stade, et les remercions pour leur patience.

« Le club fait face à un problème technique avec ses tourniquets et vise à le résoudre le plus rapidement possible. »

Southampton a présenté des excuses sur Twitter

Les recrues estivales de United, Raphael Varane et Jadon Sancho, ont commencé sur le banc pour le coup d’envoi de 14 heures.

Sancho a fait ses débuts sur le banc lors de la victoire 5-1 du week-end dernier contre Leeds, lorsque Varane a défilé devant des supporters avant le coup d’envoi.

Southampton a étonnamment nommé une équipe inchangée à celle battue 3-1 à Everton.

Ce sont les Saints qui ont pris les devants à la 30e minute après que Jack Stephens ait laissé Bruno Fernandes dans un tas sur la droite.

L’arrière central a envoyé un ballon à Moussa Djenepo, dont le premier ballon d’Adam Armstrong a été renvoyé à Che Adams, qui a touché quelques touches et a frappé à 20 mètres via une déviation de Fred.