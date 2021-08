Southampton signe l’ancienne star de la jeunesse d’Everton Thierry Small

La dernière vulnérabilité de Windows 10 a été découverte grâce à Razer et c’est qu’en connectant une souris de cette société, des autorisations d’administrateur sont obtenues dans le système d’exploitation Microsoft. Les vulnérabilités de Windows ont toujours été un problème. Microsoft a tendance à réagir rapidement et de manière appropriée lorsque des bogues sont découverts […] More