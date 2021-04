Southampton utilisera “ Bitcoin ” pour payer les primes cibles

13/04/2021 à 20:14 CEST

Alberto Teruel Delgado

Les crypto-monnaies sont là pour rester. Southampton a annoncé dans un communiqué officiel qu’il commencerait à payer les bonus cibles de ses joueurs avec la plus grande devise cryptée du marché, Bitcoin.. Cette monnaie, dont la grande caractéristique est d’être décentralisée, se négocie actuellement à plus de 60 000 $.

Cette décision intervient après que les “ Saints ” ont annoncé un nouveau parrainage avec Coin Gaming Group. Comme Southampton l’explique dans le communiqué, l’accord avec la société associée à Sportsbet.io, l’un de ses principaux sponsors, “permettra au club de profiter de la nouvelle devise en pleine croissance s’il considère qu’elle apportera des avantages importants en l’avenir. “.

🤝 # SaintsFC est heureux de prolonger son accord avec @Coingamingio en tant que partenaire principal du club, qui verra @Sportsbetio continuer en tant que sponsor du maillot du club: – Southampton FC (@SouthamptonFC) 8 avril 2021

Malgré l’engagement ferme de ce mode de paiement, Southampton a déclaré qu’il ne s’appliquera qu’aussi longtemps que les joueurs le souhaitent, ayant le dernier mot.

DUX Inter de Madrid, pionnier dans ce mode de paiement

Southampton n’est pas la première équipe à s’aventurer dans le monde des crypto-monnaies. Le 15 janvier, le DUX Inter de Madrid du second B a annoncé la signature de David Barral via des crypto-monnaies, étant la première équipe à utiliser ce mode de paiement dans le football espagnol. Cette opération a été réalisée grâce à Criptan, un échange de crypto-monnaie qui opère dans la péninsule ibérique et sponsor de DUX.

Cependant, il est à noter que cette opération n’a pas impliqué deux clubs. David Barral était libre après avoir quitté le Real Racing Club de Santander, pour lequel DUX paie le salaire du footballeur en crypto-monnaies.