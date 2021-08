Southampton v Manchester United: l’Athletic analyse la principale faiblesse des Red Devils dans un tirage au sort frustrant – Man United News And Transfer News

Manchester United a été tenu en échec 1-1 contre Southampton au stade St Mary’s.

Ce fut un après-midi décevant pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, qui a encore une fois réussi à perdre des points cruciaux en début de saison.

Le récent article de Carl Anka pour . donne un aperçu des points positifs et négatifs du match d’hier.

Sur une note positive, Man United a maintenant prolongé son invincibilité à l’extérieur à 27 matchs, égalant les invincibles d’Arsenal en 2004.

Un autre trait notable dans le match d’hier était la menace de United d’attaquer les coups de pied arrêtés.

Anka déclare: “Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer commencent à varier leurs routines offensives sur coups de pied arrêtés, se sevrant des centres dirigés vers Maguire et essayant de mettre Paul Pogba au deuxième poteau.”

Le nouvel entraîneur des coups de pied arrêtés Eric Ramsay a beaucoup travaillé pour améliorer ce domaine de l’équipe.

Bien qu’il n’ait pas eu son meilleur match global, Mason Greenwood a égalisé et a montré ses prouesses de but.

“Mason Greenwood est en train de devenir l’un des meilleurs attaquants de la ligue, capable de finitions à la fois sensationnelles et laides”, affirme Anka.

Le joueur de 19 ans est désormais le troisième meilleur buteur adolescent de Man United derrière Norman Whiteside et George Best.

Cependant, Anka insiste sur le fait que l’équipe de Solskjaer a besoin de renforts au milieu de terrain.

Il déclare : “L’équipe de United a suffisamment de qualités pour s’attendre à une place parmi les quatre premiers, mais il y a une différence entre être un prétendant au titre et un favori du titre.”

«Dimanche, la différence provenait d’un Fred erratique et d’un Nemanja Matic vieillissant qui avait du mal à connecter le jeu de United.

« United manquait d’un joueur dans son pivot avec l’énergie nécessaire pour affronter les milieux de terrain centraux de Southampton.

«Fred a fait trois tacles et a remporté la possession 13 fois, mais il l’a perdu à 16 reprises également, et ils n’avaient pas non plus de joueur avec l’intelligence de lecture de match pour faire passer cette pression en profondeur.

“Matic n’a réussi qu’à 75% de précision de passe dimanche, Fred terminant avec 77,5%.”

Les Reds n’ont pas réussi à s’emparer du vainqueur et ont de nouveau été frustrés par le bloc bas de l’opposition.

Southampton a offert une excellente résistance et n’a pas permis à United de s’emparer du milieu de terrain.

L’article résume parfaitement l’approche de Southampton pour aborder le style de jeu de United.

«À leur meilleur, les United de Solskjaer sont des artistes à élimination directe, laissant les adversaires dans un tas après des combos rapides éblouissants.

“Le problème de dimanche était que Southampton de Hasenhuttl à son apogée sont des spécialistes de la soumission, travaillant pour frustrer les équipes en refusant d’autoriser leurs mouvements préférés, avant d’appliquer leurs propres manœuvres spéciales.”

Anka pense que pour que United puisse se battre pour les titres, Solskjaer doit s’attaquer à la situation du milieu de terrain.

“S’il veut s’améliorer par rapport à la saison dernière, le manager de United devra trouver quelque chose de plus dans son milieu de terrain, en particulier contre des adversaires plus acharnés.”

Avec huit jours avant la fin de la fenêtre de transfert, les Red Devils doivent faire pression pour une signature au milieu de terrain.