Southampton vs Newcastle reporté en raison de COVID-19 alors que le deuxième match de Premier League est annulé ce week-end

Southampton vs Newcastle est devenu le dernier match de Premier League à être reporté en raison de COVID-19.

Le match devait se jouer dimanche à 14 heures, mais la nouvelle de son report a été confirmée par les deux clubs vendredi après-midi.

Southampton vs Newcastle à St Mary’s dimanche est maintenant désactivé

Les Magpies ont demandé que le match soit annulé ce week-end en raison d’un certain nombre de cas positifs au sein de leur équipe première.

C’est le deuxième match de haut niveau à être reporté avant les matches du Nouvel An de ce week-end, l’affrontement de samedi entre Leicester et Norwich étant déjà terminé.

C’est également le deuxième match consécutif que Newcastle a été contraint de reprogrammer, COVID affectant également leur affrontement avec Everton qui a été reporté jeudi.

Newcastle s’est excusé auprès des fans pour le changement tardif, des milliers de personnes ayant leurs plans du Nouvel An pour ruiner le long voyage vers la côte sud.

Le club a également refusé de divulguer les joueurs qui ont obtenu des résultats positifs, ce qui a conduit à la prise de décision.

𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗢𝗙𝗙 ❌ Le match de #NUFC contre Southampton à St. Mary’s dimanche a été reporté en raison de cas de Covid-19 en cours et de blessures parmi la première équipe des Magpies. – Newcastle United FC (@NUFC) 31 décembre 2021

Une déclaration de Newcastle disait : « L’affrontement de dimanche en Premier League entre Southampton et Newcastle United au St. Mary’s Stadium a été reporté en raison de cas de COVID-19 en cours et de blessures parmi la première équipe des Magpies.

« Le match est le deuxième match consécutif de Newcastle United à être reporté après l’annulation du match prévu jeudi à Everton, plusieurs joueurs et membres du personnel ayant succombé à la maladie et aux blessures au cours de la période des fêtes.

«Conformément au protocole, les Magpies ont soumis une demande distincte à la Premier League pour reporter le voyage sur la côte sud, et cela a été approuvé par le conseil d’administration de la Premier League.

« Les deux matches à l’extérieur seront désormais reprogrammés et de nouvelles dates et heures seront confirmées en temps voulu.

« Newcastle United remercie encore une fois les clubs respectifs et la Premier League pour leur coopération et leur compréhension. Le club présente également ses sincères excuses aux supporters concernés par les deux reports et leur demande de conserver leurs billets.

«Le club ne nommera pas les personnes qui ont contracté Covid-19 ou leur statut vaccinal. Nous demandons que leur vie privée soit respectée et nous leur souhaitons un prompt et complet rétablissement. »

C’EST L’ACTUALITÉ – PLUS À SUIVRE…

