Southern Blood Brother: La vie et l’époque de Gregg Allman

Lorsque Gregg Allman a sorti son dernier album studio Southern Blood le 8 septembre 2017, il est devenu le dernier testament musical de Gregory Lenoir Allman et un rappel poignant mais festif de tout ce que ce grand musicien américain représentait. Son sens de la noblesse a été renforcé par le fait qu’il savait, au moment où il le faisait, que ce serait sa déclaration finale, et il se tient maintenant comme un serre-livre à un corpus unique d’œuvres qu’Allman a créé pendant près de 50 ans, à la fois avec sa famille et sans.

Gregg Allman est né le 8 décembre 1947 à Nashville, un an le cadet de son frère Duane, avec qui il allait cofonder la puissante institution blues-rock qui fut le groupe des Allman Brothers. Ensemble, ils ont contribué à créer le genre même du rock sudiste, mais avant cela, il y avait beaucoup de frais à payer, dans les premiers groupes et les aventures sonores qui se sont déroulées tout au long des années 1960, notamment avec les Spotlights, les Escorts, les Allman Joys et les Hour. Un verre.

Gregg n’avait que deux ans lorsque son père a été tragiquement abattu; la jeunesse est loin d’être facile pour les frères, et encore moins pour leur mère Géraldine, qui les élève seule. Ils ont déménagé à Daytona Beach, en Floride, alors que le jeune frère n’avait que neuf ans. « Je me souviens d’avoir emprunté une route avec des chênes qui se rencontraient au-dessus », a-t-il déclaré au magazine Southern Living des décennies plus tard. « Je pensais que c’était la chose la plus branchée que j’aie jamais vue. »

Gregg a pris une guitare pour la première fois en cinquième année et la musique est devenue sa vie, encouragée par les premiers concerts (notamment une revue de soul mettant en vedette Otis Redding et autres) et par la passion similaire de son frère. « Duane et moi l’avons attrapé comme une maladie », a-t-il déclaré dans le même article de magazine. « Nous n’avons pas mangé, nous n’avons pas dormi, nous n’avons pensé à rien d’autre qu’à la musique. Je pensais que jouer de la musique était une chose temporaire. Rien n’a fonctionné comme je le pensais. Nous pouvons tous en faire l’éloge.

Au milieu des années 1960, les deux frères avaient pris le serment de blues et adoraient à l’autel de Des eaux boueuses et autres héros. Sous l’apparence du sablier, ils ont décroché un accord avec Liberty Records et ont sorti un premier album à la fin de 1967, réalisé alors que Gregg n’avait que 19 ans. , les frères allaient bientôt trouver une inspiration beaucoup plus sympathique.

C’est le travail désormais légendaire de Duane en tant que guitariste de session aux FAME Studios à Muscle Shoals, en Alabama, qui a été le catalyseur de ce qui s’est passé ensuite. Gregg l’a suivi pour devenir la cheville ouvrière de quelque chose qui était plus qu’un groupe : c’était littéralement et métaphoriquement un groupe de frères, avec deux guitaristes principaux en Duane et Dickey Betts, les pistes d’orgue mélodieuses de Gregg et une voix principale pleine de caractère, le rock de Berry Oakley. des basses solides et un fort accent mis sur les percussions, sous la forme à la fois de Jai Johanny Johanson, alias Jaimoe, et Camions Butch. À la fin de 1969, le premier album éponyme du Allman Brothers Band est arrivé.

L’Amérique et le monde n’étaient pas tout à fait prêts pour leur improvisation blues-rock superbement conçue (et, il faut le dire, chimiquement améliorée), mais à mesure que la décennie tournait, Gregg et le groupe deviendraient des figures de proue de la scène sudiste en plein essor. Après Idlewild South, ils ont créé un disque qui a redéfini l’enregistrement en direct et même le concept même d’un concert de rock, dans l’album épique de 1971 At Fillmore East, toujours un candidat à la distinction de meilleur album live jamais réalisé.

Après La mort de Duane dans un accident de moto en 1971, son frère s’est demandé s’il retrouverait un jour la motivation dans la musique ou la force de supporter la perte. Il l’a fait, tout comme il l’avait fait pour interpréter « Melissa » à ses funérailles. L’une des chansons préférées de Duane par son frère et l’une des premières qu’il a achevées, elle apparaîtra finalement sur l’album Eat A Peach de 1972.

Dans un résumé inévitablement sélectif des réalisations de Gregg Allman, son premier album solo de 1973, Laid Back, mérite une mention spéciale. Produit par l’écrivain-artiste avec Johnny Sandlin, c’était et reste une joyeuse exploration de sa scolarité dans le rhythm and blues, avec un comportement plus émouvant qu’il n’était habituellement capable d’adopter dans le cadre des Allman Brothers.

Laid Back, qui a remporté la certification or, comprenait la propre version de Gregg de l’une de ses chansons les plus connues, la très reprise « Midnight Rider », enregistrée pour la première fois par les Allmans sur Idlewild South. Il comportait également une reprise de « These Days » de Jackson Browne et de nouvelles compositions délicieuses telles que le magnifique numéro soul aux yeux bleus « Queen Of Hearts ».

Allman a poursuivi sa carrière solo de manière quelque peu agitée entre les engagements d’enregistrement et de tournée avec le groupe, et de nombreux triomphes étaient encore en réserve dans les deux départements. Même s’ils n’ont pas été en mesure de maintenir le niveau de vente de platine des versions précédentes, les Allman ont gardé un public énorme et ont atteint le top dix en Amérique avec leur dernier album pour Capricorn, Enlightened Rogues, en 1979. Son single « Crazy Love », écrit par Betts, a également été un succès dans le Top 30, et Allman a contribué à l’exceptionnel « Just Ain’t Easy », sa voix et ses claviers sont le parfait clin d’œil aux fonctionnalités de guitare brillamment agiles de Betts.

La drogue et l’alcool ont eu un impact indéniable sur le bien-être physique et spirituel de Gregg, mais il s’est finalement libéré de leurs entraves, optant plutôt pour les plaisirs de la pêche, de la navigation de plaisance et de la moto. « Mon prochain verre aurait littéralement pu me tuer », a-t-il déclaré à Southern Living. « Vous ne savez pas que vous avez une personnalité addictive jusqu’à ce que vous soyez dans la gueule de la bête. »

Les dernières années d’Allman ont été assaillies par une mauvaise santé – il a reçu un diagnostic d’hépatite C en 2007 et a subi une greffe du foie avec succès en 2010 – mais heureusement, il a survécu pour voir une énorme et renouvelée appréciation de son travail, en particulier avec Low Country Blues de 2011, produit par T Bone Burnett, qui a atteint le Top 5 américain. Il comprenait une version de « I Can’t Be Satisfied », écrit par son inspiration, Des eaux boueuses.

Son autobiographie, My Cross To Bear, a suivi en 2012, puis est venu le retour dans l’un de ses foyers spirituels, FAME Studios, pour faire Southern Blood. Superbement achevé par le producteur Don Was, il abordait sans crainte la mortalité imminente d’Allman, mais avec un tel esprit et un tel amour qu’il constitue une dernière entrée inspirante dans son remarquable canon. Il s’est terminé, comme il se doit, avec une autre reprise de Jackson Browne, « Song For Adam », sur laquelle son ami et collaborateur de longue date est lui-même apparu.

« J’ai pu lui parler la semaine avant son décès », a déclaré Browne à la mort d’Allman, « et je dois lui dire à quel point sa musique et son amitié comptent pour moi. Il a récemment enregistré l’une de mes premières chansons, « Song for Adam », et lui et Don Was me l’ont envoyée pour la chanter, et je l’ai fait.

Écoutez le meilleur de Gregg Allman sur Apple Music et Spotify.

«Cette chanson, la façon dont il l’a chantée et d’où il l’a chantée – à la fin de sa vie – eh bien, il a complété cette chanson et lui a donné une résonance et une gravité qui n’ont pu être mises là que par lui. Il me manquera. »

Les premier album solo de Gregg Allman, Laid Back, et son long LP live épuisé The Gregg Allman Tour sont tous deux disponibles sur vinyle noir de 180 grammes et sur pressages de vinyle couleur en édition limitée.

Achetez ou diffusez Décontracté.