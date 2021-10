Southern Cal rebondit pour battre les Buffaloes du Colorado 37-14

Kedron Slovis a lancé trois passes de touché et le sud de la Californie est sorti de son marasme samedi avec une déroute de 37-14 contre le Colorado en chute libre.

Slovis a complété 19 des 29 lancers pour 276 verges et a frappé Drake London, Michael Trigg et Gary Bryant Jr. avec des passes marquantes alors que les Trojans (3-2, 2-2 Pac-12) ont rebondi de manière significative après leur première défaite à domicile. à l’État de l’Oregon en 61 ans en renversant une équipe des Buffaloes dont l’offensive reste bloquée au neutre.

Les Buffaloes (1-4, 0-2) sont tombés à 0-15 contre Southern Cal avec leur quatrième défaite consécutive depuis une victoire lors de leur premier match contre la division inférieure Northern Colorado.

Brendon Lewis a été limité à 10 passes sur 17 pour 162 verges, a été intercepté une fois et limogé cinq fois. Les Buffs ont converti seulement 1 des 10 troisièmes essais et ont échoué lors d’un essai de quatrième essai.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Les Trojans n’ont gagné que 2 verges sur la possession d’ouverture du match, mais ils ont rattrapé leur retard en marquant lors de leurs quatre prochains disques pour construire un coussin de 20-0.

Un échappé au milieu de terrain par le porteur de ballon de l’USC Keaontray Ingram a donné aux Buffs une grosse pause juste avant la mi-temps. La sécurité Mark Perry a bondi sur le ballon libre aux Trojans 48, ce qui a donné à l’offensive de pulvérisation du Colorado sa première incursion sur le territoire de l’USC.

Sept jeux plus tard, Deion Smith a marqué d’un mètre pour porter les Buffs à 20-7 à la mi-temps.

Les Buffs ont sorti le ballon de la pause dans l’espoir d’en faire un match à un score, mais ils l’ont retourné lors de leurs deux premiers disques, une fois sur un strip sack et une autre fois sur des downs, et les Trojans ont capitalisé en augmentant leur avance au 30-7.

Et l’interception du demi de coin Joshua Jackson Jr. a permis à Bryant d’attraper un touché de 15 verges qui l’a porté à 37-14 au début du quatrième quart.

Ingram a couru 14 fois pour 124 verges et Londres a capté neuf passes pour 130 verges. Sa prise de 31 verges a mis en place le premier des trois buts sur le terrain de Parker Lewis, un 30 verges pour commencer le score.

Londres a enregistré des réceptions de 29 et 28 yards lors du prochain entraînement de l’USC, et il a été récompensé lorsque Slovis s’est frayé un chemin avec le deuxième et le but du 1 pour le touché et une avance de 10-0.

Trigg a ensuite marqué un attrapé sur la sécurité Isaiah Lewis à la ligne des 20 verges et a couru dans la zone des buts pour un score de 46 verges qui l’a porté à 17-0.

Le plaqueur défensif de l’USC, Tuli Tuipulotu, a limogé Lewis lors de l’entraînement d’ouverture de la deuxième mi-temps. Le ballon a sauté dans les bras du secondeur Drake Jackson au Colorado 29, donnant à Lewis une avance de 49 verges et une avance de 23-7.

Le sac à dos de Tuipulotu est survenu trois jeux après que le secondeur des Trojans Ralen Goforth a été disqualifié pour avoir visé après son coup casque à casque d’un Lewis glissant.

Après que les Buffs l’ont retourné sur les downs, Ingram s’est libéré pour une course de 53 verges au 5, la mise en place de la course de 2 verges de Vavae Malepeai a fait 30-7.

Le plus gros jeu des Buffaloes de la saison, un attrapé de 65 verges par l’ailier rapproché Brady Russell, a précédé le lancer de TD de 7 verges de Lewis à Chase Penry.

Les chevaux de Troie ont transformé les plats à emporter de Jackson en points sur le TD de Bryant pour plafonner le score.

L’EMPORTER

USC: Les Trojans ont obtenu au moins une semaine de sursis du drame entourant le programme après le limogeage de Clay Helton le 13 septembre, la nomination de Donte Williams en tant qu’entraîneur-chef par intérim et la première défaite à domicile des Trojans contre l’Oregon State depuis 1960.

Colorado : Les luttes offensives se sont poursuivies pour les jeunes Buffs, qui n’ont toujours pas trouvé de rythme face à un adversaire qui se bagarrait à peu près autant qu’eux. Leurs cinq dernières défaites contre l’USC avaient totalisé 36 points, dont trois par quatre points ou moins. Celui-ci n’a jamais été proche.

SUIVANT

USC : accueille l’Utah le 9 octobre.

Colorado: prend congé le week-end prochain avant d’accueillir l’Arizona le 16 octobre.