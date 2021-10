‘Southern Charm’ Madison LeCroy s’est fiancée des mois après A-Rod, Jay Cutler Links

Étoile « Charme du Sud » Madison Le Croy est prête à marcher dans l’allée … parce que TMZ a appris qu’elle s’était récemment fiancée et, non – ce n’est pas pour Alex Rodriguez ou Jay Cutler.

Des sources disent à TMZ… le petit ami de Madison, Brett, a posé la question et Madison n’a pas hésité une seconde avec un « Oui », car, comme l’a dit une source, il la traite mieux que n’importe quel homme auparavant. Elle aime aussi qu’il soit une bonne figure paternelle pour son fils de 8 ans, Hudson.

Nos sources disent que Madison et Brett ne se sont pas rencontrés il y a si longtemps et ne vivaient même pas dans le même état lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble.

On nous dit que la relation est si mystérieuse… beaucoup de ses amis n’ont pas rencontré Brett mais elle parle TOUJOURS de combien elle tient à lui. En avril, Madison, qui était déjà sortie avec une co-star Austen Kroll, a taquiné sur les réseaux sociaux qu’elle sortait avec quelqu’un de nouveau. Et, 2 mois plus tard, elle et Brett sont devenus officiels d’IG.

Les fiançailles surviennent peu de temps après la rumeur selon laquelle Madison serait au centre de la scission d’A-Rod avec Jennifer Lopez. Rappelez-vous, il y a eu des affirmations selon lesquelles A-Rod s’était rapproché de Madison, mais l’équipe d’A-Rod a déclaré qu’elle ne s’était même jamais rencontrée.

Elle avait également déjà été liée à l’ex-Bears QB Cutler … bien que ce fût une brève aventure. Néanmoins, Madison semble maintenant plus que content d’avoir un nouvel homme.

Bien que nous ne sachions pas grand-chose d’autre pour le moment sur la relation, nos sources disent que la relation de Madison et Brett est documentée dans la prochaine saison 8 de « Southern Charm » … bien qu’il ne soit pas clair si les caméras de production ont capturé la proposition.

En tout cas… félicitations !!!