Le jazz était dans un drôle d’endroit au milieu des années 1970, la police du jazz avait déclaré que la plupart de ce qui était sorti était au mieux sans valeur, et au pire le travail de forces obscures conçues pour déséquilibrer d’une manière ou d’une autre l’équilibre musical. Et pourtant, un groupe, en particulier, a parcouru le paysage musical en embrassant le jazz, le funk et le R&B avec aplomb, créant sa propre bande-son très spéciale pour une décennie qui était un mélange musical.

Écoutez Southern Comfort dès maintenant.

The Crusaders n’était pas simplement une incarnation des années 1970, ayant enregistré leur premier album en 1961 pour Pacific Jazz, puis sorti 15 autres albums avant la fin de la décennie. À l’époque, ils étaient connus sous le nom de The Jazz Crusaders, et le hard bop était leur stock-in-trade. En 1961, le groupe était Wayne Henderson – trombone, Wilton Felder – saxophone ténor, Joe Échantillon – piano, Jimmy Bond – basse, et Stix Hooper – batterie.

Au moment où le groupe a enregistré Southern Comfort à Wally Heider Recording, à Hollywood avec le producteur Stewart Levine en 1974, Bond était parti depuis longtemps et Felder jouait à la fois de la basse et du saxophone, tandis que les autres membres fondateurs étaient toujours là. Plus tôt dans la décennie, ils avaient enregistré 4 albums studio et sorti un album live et pour Southern Comfort, le brillant guitariste Larry Carlton, 26 ans, avait rejoint leurs rangs en tant que membre à part entière.

Sorti en octobre 1974, Southern Comfort a atteint le palmarès Billboard Album le 26 octobre, devenant leur 9e album à entrer dans la liste des best-sellers. Il est resté dans les charts pendant 5 mois et s’est également classé n ° 3 sur les charts R&B et en tête du palmarès Jazz.

« Stomp and Buck Dance » ouvre l’album et cela a aidé les ventes en se classant à la fois dans les charts R&B et dance, cela vous donne une idée de la sensation du single, mais pas de l’album dans son ensemble. Une grande partie de ce qui rend l’album si bon est l’introduction de Carlton, dont le jeu de guitare lyrique injecte une toute nouvelle ambiance dans les Crusaders.

« The Wells Gone Dry », écrit par Carlton, est l’un des morceaux les plus remarquables, tout comme la chanson titre, une composition d’Henderson – pensez à « Hill Street Blues » avec une touche plus funk. Parmi les vedettes se trouve le poignant « When There’s Love Around » écrit par Stix Hopper, qui présente de magnifiques Fender Rhodes de Joe Sample.

« Lilies of The Nile » montre que tout le monde fait ce qu’il fait le mieux, mais rien de plus que Felder et Henderson dont le saxophone et le trombone sont magnifiques. En fait, ce deuxième album de ce double LP est un tour de force, avec « Whispering Pines » qui prend son envol là où se termine « Lilies of the Nile ». Pour se rapprocher de l’album, il y a l’une des compositions typiquement mélodieuses de Joe Sample, « A Ballad For Joe (Louis) » qui est un hommage de bon goût au célèbre boxeur.

Les Crusaders jouent intelligemment tout au long de cet album et de tous leurs albums, mais Southern Comfort est l’un de ces disques qui résume ce qui fait d’eux un groupe si spécial. Les Crusaders sont beaucoup trop rarement joués à la radio ces jours-ci, à part leur énorme succès, « Street Life » avec Randy Crawford – c’est une injustice musicale. C’est un groupe qui a survécu à une éventuelle arrestation par la police du jazz et a donné à ceux d’entre nous qui ne pensaient pas que le grand jazz se terminait au milieu des années 60 l’espoir.

Le confort méridional des croisés peut être acheté ici.