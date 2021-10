Southern Miss accepte l’invitation à rejoindre Sun Belt

Le sud du Mississippi a accepté vendredi une invitation à se joindre à la conférence Sun Belt, portant un nouveau coup dur à la conférence USA, qui comptait déjà six membres annoncer leur départ cette semaine.

Deux personnes familières avec la décision ont déclaré à l’Associated Press que Southern Miss avait accepté de quitter une conférence qu’elle avait aidé à fonder en 1995 et de rejoindre la Sun Belt à une date à déterminer.

Les gens ont parlé sous couvert d’anonymat parce que la Sun Belt n’était pas encore prête à faire une annonce et travaillait toujours sur d’autres mouvements d’expansion qu’elle ne voulait pas aborder publiquement.

Le commissaire de Sun Belt, Keith Gill, n’a pas immédiatement renvoyé un message laissé par l’AP.

Yahoo! Sports a d’abord rapporté que Southern Miss avait accepté de rejoindre la Sun Belt.

La nouvelle de Southern Miss intervient un jour après que l’American Athletic Conference a annoncé l’ajout de six écoles C-USA – UAB, Charlotte, Rice, Florida Atlantic, North Texas et UTSA – également à une date à déterminer.

Conference USA est réduit à sept écoles engagées dans la ligue à long terme – Western Kentucky, Middle Tennessee, Old Dominion, Florida International, Marshall, Louisiana Tech et UTEP – et cela pourrait diminuer à mesure que la Sun Belt continue de croître.

Divers médias ont rapporté que la Sun Belt était intéressée à ajouter Marshall et Old Dominion, et a également discuté de l’invitation de la centrale FCS James Madison.

Le président du conseil des gouverneurs de Marshall a déclaré dans un tweet que la décision de l’université sur l’affiliation à la conférence interviendrait après la nomination d’un nouveau président d’école la semaine prochaine.

« Le conseil des gouverneurs de Marshall nommera un nouveau président lors de la réunion du conseil d’administration de jeudi prochain », a écrit Patrick Farrell sur Twitter. « Nous allons attendre que le nouveau président ait la possibilité de donner son avis avant de prendre une décision concernant notre affiliation à la conférence d’athlétisme. Nous sommes convaincus que nous sommes dans une excellente position. »

La commissaire de C-USA, Judy MacLeod, a publié vendredi une déclaration qui ne mentionnait pas le départ de Southern Miss, mais a déclaré que la conférence avait un « noyau solide autour duquel construire ».

« Il existe plusieurs institutions intéressées à rejoindre Conference USA, à la fois à travers FBS et FCS, dont certaines que nous avons déjà rencontrées en personne », a déclaré MacLeod. « Chaque étape que nous prendrons sera délibérée, stratégiquement saine et intentionnelle. Nous prendrons le temps nécessaire pour ajouter de futurs membres qui conviendront le mieux d’un point de vue sportif et académique et laisseront aux institutions potentielles le temps de terminer leur processus. Nous continuons à croire au concept régional et cherchera à l’intégrer dans notre structure et notre calendrier. Il y a certainement beaucoup de questions, mais beaucoup de choses se passent dans les coulisses. Le cas échéant, nous publierons plus d’informations, bien que par respect pour ceux-ci impliqués, nous continuerons à opérer en dehors de l’espace public. »

Plus tôt ce mois-ci, MacLeod a envoyé une lettre au commissaire de l’AAC, Mike Aresco, proposant une sorte de fusion entre les deux conférences éloignées. L’AAC n’avait aucun intérêt et a plutôt braconné près de la moitié de C-USA.

Southern Miss, situé à Hattiesburg, Mississippi, s’intègre parfaitement dans la plus petite empreinte de la Sun Belt, entre les écoles basées en Alabama, Troy et South Alabama à l’est et Louisiana-Monroe et Louisiana-Lafayette à l’ouest.

Le football de l’USM a une histoire de succès qui remonte à des décennies, notamment Brett Favre menant les Golden Eagles à des bouleversements de l’État de Floride, de l’Alabama et d’Auburn au cours de sa carrière de 1987 à 1990. Southern Miss a remporté quatre titres C-USA au début de l’existence de la conférence.

Au fur et à mesure que la composition de C-USA a changé, Southern Miss a perdu bon nombre de ses rivales de longue date telles que Louisville, Memphis, Houston et Tulane, et le programme a perdu de sa pertinence.

La Sun Belt offre une chance à Southern Miss de réduire les coûts de voyage et de créer de nouvelles rivalités régionales.