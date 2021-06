Southern Railway enregistre une augmentation des revenus de fret et de colis

Dans le segment des automobiles, Southern Railway a transporté 18 742 tonnes d’avril à mai 2021 et c’était 135 % de plus que la quantité transportée au cours de la période correspondante de l’année dernière.

Les revenus cumulés de Southern Railway provenant du trafic de colis et de fret en avril et mai 2021 ont augmenté de 331,58 % et 52,89 % respectivement, par rapport à la période correspondante de l’année dernière.

Les revenus du trafic de fret en avril et mai 2021 étaient de Rs 427,35 crore par rapport à Rs 279,52 crore tandis que les revenus du trafic de colis s’élevaient à Rs 14,92 crore par rapport à Rs 3,46 crore au cours de la période correspondante de l’année dernière.

Sur le front du fret, 5,324 millions de tonnes (MT) ont été chargées entre avril et mai 2021, soit 1,357 MT (34,2%) de plus que la période correspondante de l’exercice précédent, selon un communiqué de Southern Railway.

Environ 1 756 râteaux ont été manipulés entre avril et mai 2021, soit 402 râteaux de plus par rapport à avril-mai 2020. Le fret chargé a également dépassé l’objectif fixé par le Railway Board de 0,244 MT. Le panier de fret de Southern Railway comprend du charbon, des matières premières pour les aciéries, du fer et de l’acier, du ciment, des céréales alimentaires, des engrais, des produits pétroliers, des automobiles, des conteneurs et autres, a-t-il déclaré.

Les matières premières comme le charbon, le fer et l’acier, le ciment, les engrais et les produits POL ont enregistré une augmentation de la charge par rapport à l’année précédente. Environ 3,193 MT de charbon dans 837 râteaux ont été chargées en avril-mai 2021. C’était 47,68 % de plus que le chargement de charbon en avril-mai 2020 qui s’élevait à 2,162 MT (568 râteaux).

Dans le segment des automobiles, Southern Railway a transporté 18 742 tonnes d’avril à mai 2021 et c’était 135 % de plus que la quantité transportée au cours de la période correspondante de l’année dernière. Un total de 42 râteaux comprenant un total de 801 wagons ont été transportés entre avril et mai 2021.

En ce qui concerne les performances des colis entre avril et mai 2021, Southern Railway a chargé 29376,5 tonnes, soit une augmentation de 172,5 % par rapport à la même période l’année dernière qui s’élevait à 10 780,4 tonnes, a-t-il ajouté.

