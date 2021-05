Southern Tide, équipe Rheos pour la collection de lunettes de soleil – WWD

Southern Tide étend sa portée en s’associant avec Rheos Nautical Eyewear sur une collection de lunettes de soleil.

Il s’agit de la première collection de lunettes de la marque appartenant à Oxford Industries connue pour son logo de bonite. Les deux marques sont basées en Caroline du Sud et sont centrées sur le mode de vie côtier. Rheos est connu pour créer des lunettes de soleil qui flottent en cas de chute dans l’eau et ont des charnières renforcées conçues pour résister à trois fois la force des charnières de lunettes de soleil standard.

La série Signature Rheos x Southern Tide comprend des modèles pour hommes, femmes et unisexes avec une protection UV à 100% et des verres polarisés en nylon optique anti-rayures. Ils seront disponibles en Boat Blue, Sandbar, Black Tortoise, Matte Tortoise et Gunmetal Grey. La collection sera lancée le 16 mai et sera vendue au détail à partir de 78 $.

Christopher Heyn, PDG de Southern Tide, a déclaré: «Notre partenariat avec Rheos combine à la fois technologie et style – parfait pour ceux qui viennent à Southern Tide à la recherche de vêtements et d’accessoires qui correspondent à leur style de vie actif. La série Signature Rheos x Southern Tide célèbre exactement cela, avec un matériau durable et léger et une flottabilité qui s’adresse à ceux qui aiment la vie sur et près de l’eau. Nous sommes impatients de développer nos offres et de nous connecter avec le public de Rheos et de Southern Tide d’une manière nouvelle et différente. »

«Nous sommes ravis d’annoncer enfin ce partenariat après des mois de conception, de préparation et d’efforts d’équipe dans les coulisses», a déclaré Jake Berton, cofondateur et PDG de Rheos. «Notre première collaboration avec une marque avec une entreprise aussi estimée, et une entreprise qui partage nos valeurs fondamentales en tant que petite entreprise familiale en pleine croissance, est vraiment un rêve.»

La collection sera vendue sur le site Web des deux sociétés ainsi que dans les magasins Southern Tide et d’autres détaillants sélectionnés.