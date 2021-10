Southgate admet que l’Angleterre doit « lever la main » après un tirage au sort lamentable

Gareth Southgate était incapable d’expliquer la mauvaise performance de l’Angleterre alors que les Three Lions étaient tenus en échec 1-1 par la Hongrie à Wembley.

L’Angleterre reste sur la bonne voie pour la qualification pour la Coupe du monde malgré un match nul décevant un soir où la Hongrie a de nouveau été déçue par certains de ses fans.

L’équipe invaincue de Southgate est en passe de remporter le Groupe I avec seulement les matches du mois prochain contre l’Albanie et Saint-Marin restant sur la route du Qatar.

Mais une équipe anglaise à l’allure excitante a lutté contre la Hongrie. John Stones a annulé le penalty de Roland Sallai lors d’un match nul 1-1 tiède sous l’arc de Wembley.

On se souviendra plus de ce match de qualification pour ce qui s’est passé en dehors du terrain que sur celui-ci, un mois seulement après les abus racistes qui ont marqué la rencontre des deux parties à Budapest.

La FIFA a ordonné à la Hongrie de jouer deux matches à domicile à huis clos, dont un avec suspension de deux ans, car des sanctions et d’autres sanctions devraient suivre après le match de mardi.

L’histoire du tirage #WCQ de ce soir avec la Hongrie.#ThreeLions | @GoogleCloud_UKI pic.twitter.com/TTNhMf8wPo – Angleterre (@England) 12 octobre 2021

Une nuit où une banderole a été déployée dans la section à l’extérieur opposant les joueurs prenant le genou, la police métropolitaine a confirmé qu’un spectateur avait été arrêté pour une infraction à l’ordre public aggravée par la race pour des commentaires adressés à un steward.

La police s’est heurtée à des supporters hongrois et a semblé être repoussée dans le hall au début de la première mi-temps, la Football Association s’engageant à enquêter sur l’incident et à le signaler à la FIFA.

Southgate accuse le collectif

Mais parlant de la performance de son équipe après le match, Southgate a déclaré à ITV Sport : « Décevant. performance. Plein crédit à la Hongrie, ils nous ont posé un problème tactique et nous n’avons pas été fluides. Nous n’avons pas joué au niveau dont nous avons besoin pour jouer, aussi simple que cela. Difficile à cerner et on va regarder l’équilibre de l’équipe. Nous avons fait des erreurs simples avec le ballon.

«Nous devons partir et réfléchir et ne devons pas juger les choses sur un match et cette expérience. Dès le début, nous n’étions pas précis dans notre jeu, nous avons donné le ballon, nous avons dépassé les choses. Pour la première fois depuis longtemps, nous devons lever les mains aujourd’hui.

« Je ne pense pas que nous devrions regarder les individus, collectivement, nous n’avons pas joué au niveau dont nous avons besoin. »

Declan Rice, lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’Angleterre n’était pas tout à fait aux courses, a ajouté : « Vous pouvez dire que c’est médiocre parce que nous avons fait match nul mais nous avons dominé. Penalty stupide à donner, mais nous sommes revenus dans le match et nous n’avons pas pu obtenir cette touche de tueur.

« Il faut parfois donner crédit à l’opposition, la Hongrie était bien meilleure que lorsque nous les avons affrontés à l’extérieur. Je pense toujours que nous en avons fait assez pour gagner le match.

À propos de jouer aux côtés de Mason Mount et Phil Foden : « C’est la première fois que nous jouons ensemble à trois. Nous savons ce que le manager nous demande et nous devons le mettre en pratique sur le terrain. »

Sur le penalty : « Quand tu mets le pied aussi haut, ça peut l’être. Mais la façon dont il est descendu était un peu pathétique.

