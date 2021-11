Southgate appelle la star d’Arsenal alors que le duo de Man Utd et l’homme de Chelsea restent sur place

L’attaquant d’Arsenal Emile Smith Rowe a reçu sa première convocation senior en Angleterre pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Albanie et Saint-Marin.

Smith Rowe devait rejoindre les moins de 21 ans d’Angleterre, mais a plutôt rencontré l’équipe senior de Gareth Southgate à St George’s Park lundi. Le joueur de 21 ans a été récompensé pour sa belle forme pour le Artilleurs jusqu’ici cette saison.

Smith-Rowe est apparu dans tous leurs matchs de Premier League ce trimestre. Et il a marqué lors de son troisième match consécutif de haut niveau lors de la victoire 1-0 à domicile de dimanche contre Watford.

La paire de Manchester United Marcus Rashford et Luke Shaw, le milieu de terrain de Southampton James Ward-Prowse et Mason Mount de Chelsea ne se sont pas présentés pour le devoir en Angleterre.

Rashford se concentre sur la remise en forme complète après son récent retour d’une opération à l’épaule. Shaw, quant à lui, se remet d’une commotion subie lors de la défaite de samedi dans le derby de Manchester.

Ward-Prowse est exclu pour cause de maladie et Mount sera surveillé par Southgate et son personnel après avoir subi une chirurgie dentaire.

Southgate commencera la préparation du match à domicile de vendredi contre l’Albanie et du match de qualification suivant à Saint-Marin lundi avec seulement 22 joueurs.

Les Three Lions sont en pole position pour se qualifier pour la finale Qatar 2022. Ils ont trois points d’avance sur leurs plus proches rivaux du groupe, la Pologne, avec deux matchs à jouer.

Quatre points sur leurs deux derniers matchs de qualification garantiront la qualification de l’Angleterre.

La star d’Arsenal rappelée clarifie les discussions futures

Pendant ce temps, Mikel Arteta ne peut apparemment pas faire de mal à l’heure actuelle après qu’une star actuelle d’Arsenal qu’il a ramenée du froid a fourni une mise à jour de transfert révélatrice sur son avenir.

Arsenal a rebondi après un début de saison lamentable de manière catégorique. Les Gunners étaient en bas du tableau après avoir été à la fois sans point et sans but lors de leurs trois premiers matchs. Depuis lors, cependant, les Gunners ont été sur une lancée.

Arsenal en a remporté six et fait match nul sur trois de ses neuf derniers matches de championnat. Compte tenu du fait qu’ils ont atteint les quarts de finale de la Coupe EFL, les Gunners sont sur une séquence de 12 matchs sans défaite.

Les joueurs de partout dans l’équipe d’Arteta jouent leur rôle. Lors de la victoire de dimanche sur Watford, Ainsley Maitland-Niles a effectué son deuxième début de saison en championnat en remplaçant Thomas Partey, blessé.

Son humeur s’est encore améliorée après que ces deux départs aient eu lieu dans sa position de milieu de terrain central préférée.

Le joueur polyvalent de 24 ans était fortement lié à un déménagement à Everton cet été. En effet, son le plaidoyer émotionnel pour un déménagement sur Instagram a rendu ses intentions claires comme du cristal.

Le passé est le passé

Arteta et Arsenal ont rejeté ses demandes, et à peine deux mois plus tard, cette décision porte déjà ses fruits. Et via Goal, Maitland-Niles a maintenant fourni une mise à jour de transfert révélatrice en déclarant que son désir de partir était « du passé ».

« C’est du passé maintenant », a déclaré le diplômé de l’académie d’Arsenal à propos de ses intentions futures.

« Je ne pense qu’à l’avenir et à ce qui m’attend. C’était génial d’être là-bas [against Watford], obtenir mes minutes, et j’espère qu’il y en aura plus à venir.

« Oui [I’m] toujours heureux d’être sur le terrain et de jouer, c’est un bon sentiment.

« Bien sûr, je cherche plus de minutes, j’ai juste besoin de garder la tête baissée et de continuer et de travailler dur. »

