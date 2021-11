Southgate confirme que l’homme clé de l’Angleterre est apte à se qualifier pour le Crunch WC

Gareth Southgate a confirmé que Jack Grealish serait en forme pour le match de qualification crucial de l’Angleterre contre l’Albanie à Wembley.

Le patron de l’Angleterre a déclaré que Manchester City Grealish avait lutté contre la maladie mais était prêt à jouer son rôle. Les Three Lions ont besoin de quatre points sur leurs deux dernières sorties de qualification pour réserver leur place au Qatar l’année prochaine.

Southgate a déclaré lors d’une conférence de presse avant le match : « Jack a eu une maladie et a raté un entraînement, il s’est donc entraîné ce matin avec le reste du groupe. Encore une fois, nous avons eu quelques problèmes médicaux cette semaine – j’essaie juste de me rappeler qui a eu quoi – mais il est disponible pour le match et il est prêt si nécessaire.

Sur Mason Mount et Luke Shaw, il a ajouté: «Je dois vérifier auprès de notre personnel médical pour la mise à jour d’aujourd’hui.

« Évidemment, plus cela dure, moins c’est probable (Mount et Shaw pourraient être impliqués contre Saint-Marin). C’est vraiment des situations différentes. Mason doit se remettre de cette chirurgie dentaire.

« Avec Luke, il y a des directives très strictes sur les marqueurs de commotion cérébrale et je sais, la première partie de la semaine le premier jour où il n’a pas passé le marqueur donc cela a été décalé et à juste titre, nous allons suivre les directives à ce sujet mais nous pourrions manquer de temps. Nous n’aurons qu’à voir.

Southgate était confiant que les préparatifs se sont bien déroulés, malgré l’absence de certains joueurs clés.

L’attaquant Marcus Rashford et le milieu de terrain James Ward-Prowse ne se sont pas présentés pour le service anglais et Declan Rice (maladie) s’est retiré de l’équipe plus tôt cette semaine.

Alors que Emile Smith Rowe d’Arsenal a reçu sa première convocation dans l’équipe senior d’Angleterre lundi.

Les joueurs anglais de bonne humeur

Southgate a déclaré : « L’entraînement a été très bon. Nous avons évidemment eu pas mal de joueurs qui se sont retirés de l’équipe. Mais nous sommes habitués à gérer cela.

«Ce n’est jamais simple et nous nous en sommes contentés. Je ne pense pas que quiconque ici aurait pensé qu’il y avait quoi que ce soit d’inhabituel dans la façon dont nous nous sommes préparés.

« Nous avons été très satisfaits du niveau d’entraînement et de l’attitude des joueurs et nous attendons avec impatience le match de demain. »

