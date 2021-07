Southgate, de méchant à héros

07/08/2021 à 14h10 CEST

Marcos de Vicente

C’était les demi-finales et l’Angleterre a joué le tout pour le tout lors des tirs au but contre l’Allemagne. Ils étaient déjà en mort subite et Gareth Southgate était sur le point de se lancer. Il n’avait pas l’habitude d’être dans ces quartiers… et il l’a payé. Il a échoué puis Andreas Möller n’a pas pardonné, éliminant les Trois Lions. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, la vie lui donne une chance de se venger.

Le premier en Angleterre ?

Le monsieur actuel était le méchant de cette histoire et, cependant, en 2021, il a déjà acheté la cape du héros. Il est vrai qu’il ne l’a pas encore sorti, mais avec un Wembley bondé et une authentique ambiance de caldeira il semble difficile pour l’Angleterre de passer à côté de ça. L’Italie est une très bonne équipe, oui, mais l’histoire semble écrite.

Des « aides à l’arbitrage » (que les fans britanniques nous pardonnent) à la chance du champion qui a accompagné cette équipe tout au long du tournoi, cela sent bon un deuxième grand titre anglais. Ils n’ont levé que la Coupe du monde 1966 et ils veulent leur premier championnat d’Europe. Southgate a ce dimanche l’occasion de faire disparaître la tache la plus sombre de sa carrière de footballeur.

UN MATCH avec Kane comme protagoniste

En l’état, notre proposition de pari pour la finale est : victoire de l’Angleterre + scores de Kane + score des deux = [9.60].