Southgate déplace l’attention de l’Angleterre alors que Kane se prépare à prendre une décision majeure

Gareth Southgate a refusé de se concentrer sur sa situation contractuelle en tant que manager de l’Angleterre après avoir fait un grand pas vers la qualification pour la Coupe du monde, mais a pris le temps de féliciter Harry Kane – qui serait ravi de voir son manager rester à long terme.

L’Angleterre a battu l’Albanie 5-0 vendredi soir, avec tous les buts à venir en première mi-temps. Kane en a marqué trois avec un tour du chapeau parfait qui a fait de lui le meilleur buteur compétitif de son pays. Les autres buts sont venus de Harry Maguire et Jordan Henderson.

Éviter simplement la défaite à Saint-Marin lundi suffira à l’Angleterre pour confirmer sa place à la Coupe du monde 2022.

Les progrès qu’ils ont accomplis vers cet objectif à Wembley vendredi ont été convaincants, en particulier avec la performance emphatique de la première mi-temps.

Le manager Southgate pensait que ces 45 premières minutes avaient produit l’un des meilleurs jeux de l’Angleterre depuis longtemps.

Il a déclaré à ITV: « La première mi-temps a été fantastique, de même que nous jouons depuis longtemps. C’était difficile de maintenir ça.

« Nous sommes meilleurs lorsque nous avons un avantage. Nous n’avons pas produit ce que nous aurions dû contre la Hongrie, mais nous avons eu un match ce soir qui pourrait nous mettre au bord de la qualification pour la Coupe du monde.

L’Angleterre est désormais dans une telle position grâce en grande partie au triplé de Kane. Mais Southgate pensait que son capitaine était impressionné dans tous les aspects de son jeu et pas seulement dans la finition.

Il a déclaré: « Je pense qu’Harry a donné une brillante performance d’avant-centre – a tenu le ballon, a joué contre d’autres personnes. Son jeu complet était excellent. »

La victoire fait suite à des informations selon lesquelles Southgate s’apprête à signer un nouveau contrat pour prolonger son mandat en tant que patron de l’Angleterre jusqu’en 2024.

Mais le joueur de 51 ans n’était pas prêt à se prononcer sur son avenir tant que le travail de qualification n’est pas terminé.

Il a répondu : « Nous avons besoin d’un point [to qualify] et il serait mal que mon attention soit ailleurs. C’est sans importance pour moi.

« Je suis sous contrat, je suis très bien soutenu et soutenu et je me concentre uniquement sur la qualification. »

Kane soutient Southgate pour rester

Quelqu’un qui serait heureux de voir Southgate s’inscrire à long terme est Kane lui-même.

L’attaquant a également été interrogé sur l’avenir de son manager et il était plus ouvert sur ses propres pensées.

Kane a déclaré: « Je me connais et beaucoup de gars aiment Gareth et nous voulons qu’il reste le plus longtemps possible. C’est sa décision et nous le soutiendrons quoi qu’il fasse.

« Nous avons besoin d’une victoire de plus lundi et nous pourrons ensuite profiter d’une année fantastique. »

Ailleurs dans son interview, Kane a fait écho aux réflexions de Southgate sur la performance du premier semestre et les mesures prises vers Qatar 2022.

Il a déclaré : « La première mi-temps a été une performance incroyable. La pression était forte et nous avions besoin d’un résultat. C’est un excellent moyen de se rapprocher des qualifications.

« Chaque fois que vous mettez un maillot anglais, vous voulez rendre tout le monde fier. Peut-être que nous avions un point à prouver et nous sommes sortis en feu.

« Chaque fois que j’ai des occasions, j’ai l’impression que je vais marquer. J’aurais probablement pu en avoir six un autre soir.

