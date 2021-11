Southgate élève les «Trois Lions» à une autre catégorie

16/11/2021

Le à 10:05 CET

L’Angleterre de Gareth Southgate est entrée dans l’histoire. Il a battu (0-10) Saint-Marin et fait déjà partie des équipes qui participeront à la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022 : Avec 26 points, les Anglais sont entrés dans la première poule devant la Pologne de Robert Lewandowski.

Les Britanniques, en tant que finalistes actuels en Europe, ont connu la meilleure année civile de leur histoire. Avec 15 victoires, 52 buts pour 14 contre, l’équipe de Gareth Southgate a bouclé une année pratiquement parfaite : seule la défaite aux tirs au but contre l’Italie ternit un excellent 2021.

2021 – @England a remporté plus de matchs (15), marqué plus de buts (52) et gardé plus de cages inviolées (14) en 2021 que lors de toute autre année civile de toute son histoire. Enregistrements. pic.twitter.com/eX2q1RiRBP – OptaJoe (@OptaJoe) 15 novembre 2021

Les trois lions Ils ont remporté la plus grande victoire à l’extérieur de leur histoire et ont remporté le billet pour la prochaine Coupe du monde pour la septième fois consécutive. En fait, c’est aussi la plus grande victoire de l’Angleterre dans l’histoire des éliminatoires de la Coupe du monde ou de l’Euro : jamais auparavant n’avait atteint deux chiffres, neuf contre le Luxembourg (1983) étant le meilleur.

Sur les traces de l’Espagne, de l’Allemagne ou de la France

L’Angleterre de Gareth Southgate a répondu aux attentes et participera à la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022 aux côtés des autres favoris au niveau continental : L’Espagne, l’Allemagne, la Belgique ou la France n’ont pas non plus échoué dans cette phase de groupes. La victoire contre Saint-Marin et la défaite de la Pologne ont fait le reste.

Les Britanniques, avec La Suisse, qui a donné la surprise en envoyant l’Italie en play-off, ils se sont qualifiés lundi jour et il y a déjà 11 équipes classées à ce jour : Qatar (hôte), Allemagne, Danemark, Brésil, France, Belgique, Croatie, Serbie, Espagne, Suisse et Angleterre.