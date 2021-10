Southgate en ligne de mire brutale alors que l’agent Grealish s’exprime sur le rôle de l’Angleterre

L’agent de l’attaquant de Manchester City Jack Grealish a critiqué la façon dont le manager anglais Gareth Southgate a traité son client.

Grealish avait frappé à la porte du senior Three Lions mis en place depuis un certain temps. Cependant, ce n’est qu’au début de la saison dernière qu’il a fait ses débuts. Il l’a fait lors d’une apparition de 14 minutes contre le Danemark en septembre dernier.

Depuis lors, cependant, le joueur de 26 ans est devenu un acteur clé pour son pays.

Grealish a joué avec deux passes décisives alors que l’Angleterre a atteint la finale de l’Euro 2020. De plus, il a marqué son premier but après 16 sélections en la récente déroute 5-0 d’Andorre.

Néanmoins, il est sorti après 62 minutes du match nul 1-1 contre la Hongrie. Grealish avait l’air visiblement frustré de ne pas pouvoir affecter davantage le jeu.

Tout comme au niveau du club, il a une sérieuse concurrence pour sa place en Angleterre puisque Bukayo Saka l’a remplacé. Selon l’agent de Grealish, cependant, il n’y a pas de concurrence.

« Il adore jouer pour l’Angleterre, vraiment », a déclaré Jonathan Barnett, président du groupe ICM Stellar, au Daily Mirror.

« Il en est très fier. C’est très important qu’il fasse bien pour l’Angleterre, très important.

« C’était un mystère [why he was substituted]. C’est étrange mais peut-être que Gareth Southgate ne pense pas qu’il s’intègre dans son type d’équipe. Il semble avoir intégré l’équipe d’Angleterre par défaut.

« Gareth Southgate est le manager, mais à mon avis, Jack est le meilleur joueur du pays à ce poste.

Grealish, Saka, Raheem Sterling et Phil Foden font partie des combattants pour le rôle large en avant – bien que Foden ait également démontré sa capacité à jouer plus profondément.

Grealish et Foden se battent depuis des minutes à City, aux côtés de Bernardo Silva, Gabriel Jesus et Riyad Mahrez.

Pour l’Angleterre, cependant, Barnett pense qu’il y a beaucoup plus à venir de son client à la fois pour le club et le pays.

Grealish peut devenir l’un des meilleurs

« Il est l’un des rares à mettre des clochards sur les sièges. Les gens vont le voir. Je pense que Pep Guardiola et tous les gens de Manchester City sont de bons juges », a ajouté l’agent.

« Pour qu’ils dépensent ce genre d’argent [£100million], je pense qu’ils savent ce qu’ils font. Je ne pense pas que vous ayez encore vu le meilleur de lui. Il pourrait devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.

« Malheureusement, s’il ne joue pas assez pour l’Angleterre, ce sera la défaite de l’Angleterre – mais il réalisera de grandes choses avec Manchester City.

«À l’avenir, les gens le reconnaîtront pour ce qu’il est. Je ne vais pas perdre le sommeil à cause de ça. Il sera un grand atout pour Manchester City et nous espérons pour l’Angleterre.

« La plupart des gens qui regardaient et les soi-disant experts ont tous dit la même chose, il était le meilleur joueur sur le terrain contre la Hongrie. »

Grealish est resté sur le banc – le premier match de Premier League qu’il n’a pas joué cette saison – contre Burnley samedi.