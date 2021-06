Southgate envoie un message émotionnel après la rédemption de l’Angleterre contre l’Allemagne

Gareth Southgate était ravi de mener l’Angleterre à une victoire sur l’Allemagne à Wembley (Photo: .)

Gareth Southgate admet que son penalty raté à l’Euro 96 va toujours faire mal, affirmant qu’il se sent responsable envers ses anciens coéquipiers, mais est heureux d’avoir créé de la joie pour les fans anglais avec la victoire contre l’Allemagne mardi soir.

Les Three Lions ont battu l’Allemagne 2-0 lors des 16 derniers de l’Euro 2020 grâce aux buts de Raheem Sterling et Harry Kane.

Southgate poursuit la course mémorable vers les demi-finales de la Coupe du monde 2018 avec une course aux quarts de finale, au moins, cette année et est ravi d’avoir poursuivi sa progression contre les anciens rivaux.

Le patron actuel a raté un penalty lors des tirs au but de la demi-finale de l’Euro 96 contre l’Allemagne, ce qui a coûté à son équipe une place en finale et il souffre toujours de cette douleur.

Il sait que cela ne changera jamais, mais il aime le fait qu’il puisse encore créer des souvenirs positifs pour son pays.

“Je suis tellement content”, a-t-il déclaré à la BBC. «Je regardais le grand écran et j’ai vu Dave Seaman là-haut.

“Pour les coéquipiers qui ont joué avec moi, je ne peux pas changer cela, donc ça va toujours faire mal.

“Mais ce qui est bien, c’est que nous avons donné aux gens un autre jour pour se souvenir et maintenant nous devons aller le faire à Rome.”

L’Angleterre se rend désormais dans la capitale italienne pour affronter l’Ukraine ou la Suède en quarts de finale samedi soir.

Alors que le patron anglais se délectera de la belle victoire sur les Allemands, il a déjà tourné son attention vers les huit derniers et concentre ses joueurs sur le prochain défi.



Harry Kane a marqué le deuxième but de l’Angleterre contre l’Allemagne (Photo: REUTERS)

«Je pensais que c’était un après-midi brillant, dit-il. «Nous avons parlé d’apporter du plaisir à la nation et des après-midi comme celui-ci sont de quoi il s’agit.

« Les joueurs étaient absolument immenses tout au long de l’équipe. Les fans aussi. Seulement 40 000 d’entre eux mais c’était une aussi bonne ambiance que je me souvienne à Wembley.

«J’ai tout de suite dit aux joueurs que je suis le fou du parti parce que si nous ne capitalisons pas là-dessus, cela ne compte pour rien.

«Vous savez que vous changez de forme et choisissez certains membres du personnel au lieu d’autres et cela se passe mal, vous êtes mort. Nous devions agir comme nous le croyions. Nous voulions une pression agressive sur tout le terrain et nous avons estimé que les faire correspondre était la bonne façon de le faire.

