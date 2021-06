Southgate et une sélection moderne

26/06/2021 à 18:51 CEST

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a reçu de nombreuses fleurs ces deux derniers jours. Ce fut d’abord la Fédération anglaise, dirigée par Mark Bullingham, qui déclara qu’elle serait «ravi& rdquor; de renouveler l’entraîneur au-delà de la Coupe du monde au Qatar l’année prochaine. Hier, en conférence de presse, c’était au tour de Calvert-Lewin, l’attaquant d’Everton.

“Cela a eu un impact énorme, cela a modernisé la façon dont l’Angleterre joue. Si vous regardez la tranche d’âge que nous avons dans l’équipe maintenant, il y a beaucoup de jeunes joueurs mais aussi de l’expérience en même temps & rdquor;, a déclaré l’attaquant anglais auquel il a ajouté: “Je pense donc que le style que nous jouons maintenant est plus moderne et nous encourage à jouer librement. Mes instructions quand je suis arrivé ici étaient de continuer à faire ce que je faisais avec mon club ici, et c’est tout ce dont vous avez besoin pour avoir confiance en cela », a-t-il déclaré. .

À propos de l’Allemagne

« En tant que groupe, nous ne sous-estimons pas la qualité qu’ils ont. Il y a une grande histoire avec l’Angleterre et l’Allemagne alors c’est peut-être ce que les gens pensent, mais cela ne nous inquiète pas trop. Nous allons seulement essayer de gagner “dit Calvert-Lewin.

« Beaucoup reste à venir. Nous voulons être plus créatifs au sommet et générer plus d’occasions mais il est également important de ne pas occulter les buts & rdquor ;. L’Angleterre a passé la phase de groupes sans encaisser le moindre but.