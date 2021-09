Southgate explique la justification du sous-snob après avoir nommé la critique de l’Angleterre

Gareth Southgate a insisté sur le fait que l’Angleterre contrôlait son match de qualification pour la Coupe du monde contre la Pologne, avant d’expliquer pourquoi il avait choisi de ne faire aucun changement dans le jeu.

L’Angleterre semblait en bonne voie pour une sixième victoire en qualifications lors de son sixième match, mais a concédé dans les arrêts de jeu de perdre deux points. Bien qu’ils restent invaincus et en tête du groupe, la fin de la trêve internationale a été décevante. Cela dit, la Pologne méritait probablement un match nul pour la pression qu’elle a accumulée.

Même ainsi, l’Angleterre aurait dû mieux voir le match, ce qui leur donnera beaucoup de matière à réflexion.

Cependant, l’entraîneur pense toujours que ses joueurs ont “contrôlé” les débats en seconde période, malgré quelques points à critiquer.

Il a déclaré à BBC Radio 5 Live : « Il n’était pas surprenant que ce soit le match le plus difficile du groupe. En début de match, nous avons été un peu lents à déplacer le ballon et la Pologne nous a bien pressé.

«Nous avons été pris dans notre moitié à quelques reprises, mais nous avons bien récupéré et bien défendu ces situations. Au fur et à mesure que la mi-temps avançait, nous avons commencé à maîtriser le jeu et à gagner plus de contrôle sans vraiment créer d’occasions claires – à part la tête de Harry Kane au deuxième poteau.

« En deuxième mi-temps, nous avons contrôlé le match. S’il y a une critique, c’est que nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions claires avec cette possession et que nous n’avons pas eu assez de joueurs dans la surface.

“Pendant que c’est 1-0, vous courez le risque de ce qui s’est passé à la fin. Nous sommes clairement déçus de ne pas obtenir les trois points mais je dois regarder ce que les joueurs ont fait au cours de ces trois matches.

“Étant donné qu’il n’y avait aucun moyen de dire comment ils réagiraient après ce qui s’est passé dans le [Euro 2020 final], je pense que leur mentalité et leur application ont été vraiment bonnes.

L’une des questions posées à Southgate était son incapacité à utiliser l’un de ses remplaçants, bien que cinq soient disponibles. C’était la première fois depuis la demi-finale de l’Euro 96 que le onze de départ envoyé pour un match contre l’Angleterre était le même onze qui l’avait terminé.

Mais le manager a expliqué pourquoi il ne jugeait pas nécessaire de faire de tels changements.

Il raisonnait : « Nous voulions faire des remplacements vers la fin. Mais quand le but est entré, nous avons pensé que cela ne servait à rien car nous allions ajouter du temps.

« Nous jouions bien, nous étions en contrôle. Dans ces moments-là, ce n’est pas facile de se substituer à nous et nous éloignerions des gens pour le plaisir, franchement.

« Nous avions le contrôle total ; il n’y avait pas de problème. Pourquoi le perturber quand vous êtes en contrôle ? »

Compte à rebours des meilleurs joueurs de Premier League par numéro de maillot (40-31): Grealish, Kane…

Southgate résout un incident à la mi-temps

Au coup de sifflet de la mi-temps, il y a eu rapprochement entre les deux groupes de joueurs pour des raisons peu claires à l’époque.

Le capitaine Harry Kane a depuis fait la lumière sur ce qui s’est passé.

Il a déclaré: «Il y a eu un incident juste avant la mi-temps qui a été signalé aux gars de la FA. Ils s’en occupent et enquêtent et nous partirons de là.

« Apparemment, c’était quelque chose qui a été fait, pas dit. Nous n’avons pas la chance de regarder les images et de parler au garçon.

Southgate a également expliqué : « Nous nous attaquons à ce que c’était. Un rapport a été déposé et nous devons en savoir un peu plus sur ce qui s’est passé.

“Pour le moment, nous sommes encore en train de rassembler toutes les preuves, il est donc inutile que je spécule davantage.”

LIRE LA SUITE: Jesse Lingard explique la célébration des buts de l’Angleterre inspirée de Ronaldo