Southgate explique le timing après avoir finalement accordé la première convocation à la star de Leeds en Angleterre

Patrick Bamford a été appelé dans l’équipe d’Angleterre pour la première pause internationale de la saison après avoir raté l’équipe pour l’Euro 2020.

L’attaquant de Leeds United a eu le malheur de rater la sélection estivale de Gareth Southgate après avoir finalement fait ses preuves au niveau de la Premier League la saison dernière. Mais maintenant, il a mérité sa première convocation en récompense de ses efforts au cours de la dernière année. Bamford est le seul joueur non capé du groupe de 25 joueurs.

Southgate a déclaré à propos de son inclusion: «Phil Foden et Marcus Rashford ont été blessés, il y avait donc une opportunité dans les zones avancées. Nous étions satisfaits de ce qu’Ollie (Watkins) a fait et maintenant il y a une opportunité pour Patrick en tant que numéro neuf.

« Ses progrès avec Leeds ont été excellents, il était très proche à la fin de la saison dernière. Nous avons travaillé avec lui au niveau des moins de 21 ans, donc nous le connaissons quand même et c’est un moment spécial pour sa famille.

Jesse Lingard, qui faisait partie de l’équipe provisoire pour l’Euro mais a raté la coupe finale, et Trent Alexander-Arnold et Nick Pope, blessés au cours de l’été, sont également de retour dans l’équipe.

Mason Greenwood, qui n’était pas non plus disponible pour l’Euro, n’est cependant pas revenu dans la configuration. Southgate a déclaré: «Il est dans nos pensées. J’ai parlé avec lui et son club.

« C’est un joueur que nous aimons beaucoup. Nous sommes tous très conscients qu’il progresse au bon moment.

Deux omissions qui faisaient partie du groupe qui a atteint la finale de l’Euro sont Ben Chilwell et Ben White. Le premier n’a pas encore joué cette saison et le second a été testé positif au coronavirus.

L’Angleterre aura des éliminatoires de la Coupe du monde contre la Hongrie, l’Andorre et la Pologne pour naviguer début septembre. Le match à domicile contre Andorre le 5 aura lieu entre les matchs à l’extérieur les 2 et 8 respectivement.

Ce seront les premiers matches de l’Angleterre depuis la défaite de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie via une séance de tirs au but. Ils ont remporté leurs trois éliminatoires de la Coupe du monde jusqu’à présent et viseront à poursuivre cette tendance.

L’équipe d’Angleterre au complet

Sam Johnstone

Jordan Pickford

Nick Pape

Trent Alexander-Arnold

Conor Coady

Reece James

Harry Maguire

Tyrone Ming

Luc Shaw

Pierre Pierre

Kieran Trippier

Kyle Walker

Jude Bellingham

Jordan Henderson

Jesse Lingard

Monture maçon

Kalvin Phillips

Riz Declan

Patrick Bamford

Dominique Calvert-Lewin

Jack Grealish

Harry Kane

Bukayo Saka

Jadon Sancho

Rahim Sterling

