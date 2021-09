Southgate fait l’éloge de Kalvin Phillips et évalue les qualités de l’homme de Leeds

Kalvin Phillips a mérité les éloges de Gareth Southgate après avoir élevé sa première année en tant qu’international anglais avec une performance impressionnante à Varsovie.

La star de Leeds compte désormais 17 sélections à son actif et est devenue un membre essentiel de l’équipe des Trois Lions. Avec Declan Rice, ils ont permis à l’Angleterre de rester extrêmement difficile à battre et ont contribué à en faire l’une des équipes internationales les plus redoutées au monde.

Et malgré une sévère mise en garde précoce à Varsovie, la star de Leeds Phillips est entrée pour mettre en place un affichage imposant dans la salle des machines.

Et tandis que La Pologne a repoussé l’Angleterre pour remporter un match nul 1-1, l’affichage de Phillips a attiré l’attention.

Il a effectué 12 récupérations de balles dans le match et a contrôlé le milieu de terrain pendant de longues périodes.

Et son rôle vital pour l’Angleterre a attiré des éloges particuliers de Southgate, bien qu’il insiste sur le fait qu’il a toujours senti l’homme de Leeds capable.

Kalvin Phillips contre la Pologne : 83% de réussite acc.

78 touches

52/63 succ. passe

29 demi-passes adverses

12 récupérations de balles 🔥

6/7 succ. longues passes

4 duels gagnés

4 tacles gagnés

2 coups

1 interception

1 carton jaune Une seconde mi-temps exceptionnelle. Passes longues et récupérations au rendez-vous. pic.twitter.com/bEmwG4zmBU – LUFCDATA (@LUFCDATA) 8 septembre 2021

Phillips joue un rôle plus avancé avec l’Angleterre qu’il ne le fait avec Leeds. Néanmoins, Southgate aime beaucoup ce qu’il voit.

“Il a été excellent”, a déclaré le patron des Three Lions.

“La façon dont il a adopté le football international ne nous a pas surpris car ce que nous avons vu avec Leeds, même en championnat, nous a semblé pouvoir se convertir dans notre équipe. Nous avons senti qu’il pouvait jouer un rôle important avec nous.

« Jouer dans l’énormité des matchs qu’il a joués cet été et jouer aussi bien qu’il l’a fait est un immense crédit pour lui.

“C’est un très, très bon joueur et il a joué un rôle très important dans tout cela – nous sommes 16 matchs sans défaite [in regulation time] maintenant et il a joué un rôle important dans cela.

Southgate défend le manque de sous-marins anglais

Malgré son excellente performance, beaucoup ont estimé que l’échec de l’Angleterre à effectuer un remplacement dans le match a permis à la Pologne – qui en a fait cinq – de se frayer un chemin dans le match.

Expliquant son raisonnement, Southgate pense toujours que ses joueurs ont “contrôlé” les procédures en seconde période, malgré la recherche de certains domaines à critiquer.

Il a déclaré à BBC Radio 5 Live : « Il n’était pas surprenant que ce soit le match le plus difficile du groupe. En début de match, nous avons été un peu lents à déplacer le ballon et la Pologne nous a bien pressé.

«Nous avons été pris dans notre moitié à quelques reprises, mais nous avons bien récupéré et bien défendu ces situations. Au fur et à mesure que la mi-temps avançait, nous avons commencé à maîtriser le jeu et à gagner plus de contrôle sans vraiment créer d’occasions claires – à part la tête de Harry Kane au deuxième poteau.

« En deuxième mi-temps, nous avons contrôlé le match. S’il y a une critique, c’est que nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions claires avec cette possession et que nous n’avons pas eu assez de joueurs dans la surface.

“Pendant que c’est 1-0, vous courez le risque de ce qui s’est passé à la fin. Nous sommes clairement déçus de ne pas obtenir les trois points mais je dois regarder ce que les joueurs ont fait au cours de ces trois matches.

“Étant donné qu’il n’y avait aucun moyen de dire comment ils réagiraient après ce qui s’est passé dans le [Euro 2020 final], je pense que leur mentalité et leur application ont été vraiment bonnes.

