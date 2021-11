Southgate salue l’homme anglais «phénoménal»; parle des débuts complets de Smith Rowe

Gareth Southgate a salué le « phénoménal » capitaine anglais Harry Kane alors que les Three Lions ont réservé leur place à la Coupe du monde du Qatar après une victoire 1-0 sur Saint-Marin.

L’Angleterre a atteint le double pour la première fois depuis 1964 alors qu’elle s’est qualifiée pour le Qatar avec une facilité embarrassante à Saint-Marin. Harry Kane a également accumulé les records en marquant quatre buts en première mi-temps pour égaliser avec Gary Lineker sur 48 buts anglais.

L’attaquant de Tottenham a également établi un nouveau record de 13 pour son pays en une année civile. Il a poursuivi son triplé lors de la victoire 5-0 contre l’Albanie avec un nouveau triplé.

Kane est devenu seulement le quatrième joueur à marquer un triplé lors de matchs consécutifs en Angleterre après Vivian Woodward, Dixie Dean et Tommy Taylor, et le premier à en marquer quatre depuis Ian Wright, également contre Saint-Marin en 1993.

La tête tôt de Harry Maguire a mis l’Angleterre sur leur chemin et le tir de Bukayo Saka a été dévié par Filippo Fabri avant que Kane ne prenne le relais avec deux pénalités et quelques finitions de marque dans la surface.

L’Angleterre a continué à punir Saint-Marin après la pause avec Emile Smith Rowe et Tyrone Mings marquant leurs premiers buts internationaux avec une finition nette et une tête frappée respectivement.

La déroute s’est poursuivie avec des buts de la remplaçante Tammy Abraham et Saka alors que l’Angleterre a marqué 10 pour la première fois depuis qu’elle a battu les États-Unis 10-0 à New York en mai 1964, et la première fois dans un match de compétition.

🎶 Je la-la-la aime ça, on y va bien ! 🎶@EmileSmithRowe a son premier but en @England ! 🤩#ITVFootball | #TroisLions | #AFC pic.twitter.com/zePcOZB0aG – ITV Football (@itvfootball) 15 novembre 2021

S’exprimant après le match, Southgate a déclaré à ITV Sport: « La qualification a été remportée à Budapest, Varsovie et Albanie. Je dois remercier tous nos joueurs et notre staff pour une très bonne année. Nous ne pouvons rien faire sur le niveau d’opposition mais la mentalité et la façon dont ils se sont appliqués étaient formidables.

Sur l’affichage de quatre buts de Kane, il a ajouté : « Si nous l’avions laissé encore une demi-heure, nous aurions eu la famille de Wayne Rooney au téléphone. C’est un buteur phénoménal, nous voulions lui donner sa chance ce soir et il l’a bien pris.

Southgate a également fait l’éloge de Smith Rowe, ajoutant : « Je pensais qu’Emile avait fait un bon compte-rendu toute la semaine. Son contrôle serré est exceptionnel et il doit continuer ce qu’il fait. Nous avons terminé avec une équipe jeune ce soir.

Kane est au niveau de Lineker

Après le match, Kane, s’adressant à ITV Sport, a déclaré: « Fantastique. C’est arrivé au dernier match et on s’attendait à ce que nous gagnions ce soir, mais nous avons fait du bon travail. Fantastique à traverser.

À égalité avec Lineker sur 48 buts pour l’Angleterre, il a ajouté : « Encore une fois fantastique. Chaque fois que je porte un maillot anglais, je suis fier. Quand je marque des buts, c’est l’un des plus beaux sentiments que je puisse avoir dans ma carrière. Ravi d’être parmi ces noms.

« Nous devons encore continuer à travailler. J’ai l’impression que nous nous améliorons d’année en année. Il faut profiter au maximum du temps, de chaque entraînement pour peaufiner les petits morceaux. »

RAPPORT: Les records chutent alors que l’Angleterre à 10 buts se qualifie pour la Coupe du monde