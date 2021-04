Southside, le petit ami de Yung Miami, prend une photo à Lil Uzi Vert après IG Live Spat ⋆ .

Instagram

La femcee et le cracheur de « Way Life Goes » sont à la mode sur Twitter après avoir semblé être en désaccord lors d’un Instagram Live avec l’ancien coéquipier de City Girls, JT

AceShowbiz –

Yung Miamile petit ami de Côté sud a quelques mots de choix pour Lil Uzi Vert suite à un moment tendu entre Yung Miami et Uzi lors d’un Instagram Live conjoint avec la dame de ce dernier JT. En partant sur Instagram Live le jeudi 1er avril, Southside a vérifié le «XO TOUR Llif3» ​​pour avoir foutu sa petite amie.

«Je vais le dire une fois. Oui, Uzi, n’adresse personne à ma putain, ma putain », a déclaré Southside dans la diffusion en direct. «Vous gérez votre chienne, n *** a, vous restez de votre côté.

En plus d’avertir Uzi de ne pas dire quelque chose de mal sur le nom de Yung, Southside a poursuivi: «Vous avez encore une fois pour dire quelque chose. Je te promets que je vais te percer les dents dans la bouche. Ne dis rien d’autre, putain… Si tu n’aimes pas ma putain, je n’aime pas ma putain. Laissez-les faire … Restez le petit bizarre que vous êtes, gardez les sacs à main, continuez à faire ce putain de merde que vous faites.

Yung Miami et Uzi étaient à la mode sur Twitter après avoir semblé être en désaccord lors de l’Instagram Live susmentionné avec Yung Miami. Filles de la ville coéquipier JT. « Ce n’est même pas à propos de ça cependant », a déclaré Uzi à Yung Miami, avant d’ajouter: « Vous me connaissez. Je n’ai jamais eu à te voir comme tu n’as jamais eu à me voir.

JT a apparemment tenté d’intervenir à plusieurs reprises, mais cela n’a pas fonctionné car il n’a pas fallu de temps à Yung Miami pour riposter. «Vous et moi n’avons pas à être amis, et c’est compris. Nous n’avons pas besoin d’être amis et c’est juste cela », a-t-elle déclaré.

À la suite de l’échange houleux, JT a abordé la question sur Twitter. « Vous l’aimez tous plus que f ** k, allez-y s’il vous plait. » Yung Miami a également remis les pendules à l’heure, en précisant: «Je ne suis pas triste ou en train de pleurer, vous m’avez fait baiser!

Uzi a également semblé le minimiser en faisant allusion au fait qu’il ne voulait pas dire ses mots pour Yung Miami, qu’il appelait Caresha dans la vidéo. « C’est ma meilleure amie petite amie que je jouais avec elle, elle me maudit toujours », a-t-il écrit sur Twitter.