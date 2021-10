Southwest Airlines annule 1 000 vols supplémentaires alors que les perturbations augmentent

Southwest Airlines a annulé dimanche plus de 1 000 vols, 27% de son horaire, car les perturbations que la compagnie aérienne a imputées aux problèmes de contrôle du trafic aérien et au mauvais temps ont affecté les plans de voyage de milliers de clients.

« Nous avons eu un impact significatif dans les aéroports de Floride [Friday] soir après qu’un programme de gestion du trafic aérien imposé par la FAA a été mis en œuvre en raison des conditions météorologiques et a entraîné un grand nombre d’annulations », a déclaré samedi Alan Kasher, qui supervise les opérations aériennes quotidiennes, au personnel dans une note.

La Federal Aviation Administration a déclaré qu’il y avait eu « quelques heures » de retards de vol vendredi après-midi en raison de conditions météorologiques extrêmes et de problèmes de personnel au Jacksonville Air Route Traffic Control Center, qui contrôle l’espace aérien dans cinq parties de l’Alabama, de la Géorgie, de la Floride, de la Caroline du Nord et du Sud. Caroline.

« Aucune pénurie de personnel de la FAA n’a été signalée depuis vendredi », a déclaré la FAA. « Certaines compagnies aériennes continuent de rencontrer des problèmes de planification en raison de l’absence d’avions et d’équipages. Veuillez contacter les compagnies aériennes pour plus de détails sur les horaires de vol actuels. »

Les principales destinations du sud-ouest de Denver, Baltimore, Dallas Love Field et Chicago Midway ont été parmi les plus durement touchées par les annulations dimanche.

Southwest s’est excusé auprès des voyageurs pour les longues attentes du service client.

Southwest a déclaré samedi dans un communiqué qu’il espérait « revenir à des opérations proches de la normale à l’approche de dimanche ».

« Nous travaillons dur dans les coulisses pour minimiser les défis et récupérer complètement l’opération alors que nous prenons soin des équipages et des clients déplacés le plus rapidement possible », a déclaré la société.

La compagnie aérienne basée à Dallas a annulé 808 vols samedi, selon le site de suivi des vols FlightAware. American Airlines, qui exploite un grand hub à Miami, a, en comparaison, annulé 63 vols sur la ligne principale, soit 2 % de ses opérations et Spirit Airlines, basée à Fort Lauderdale, en Floride, a annulé 32 vols, soit 4 % de son programme.

Les pénuries de personnel ont alimenté des centaines d’annulations à Southwest au cours de l’été. La compagnie aérienne a réduit son horaire après l’été pour éviter de nouvelles perturbations. D’autres compagnies aériennes ont fait face à une pénurie de travailleurs après avoir encouragé des milliers de personnes à prendre des congés ou des rachats au plus fort de la pandémie, uniquement pour que la demande de voyages revienne plus rapidement que prévu cet été.

Southwest n’a pas immédiatement commenté si les pénuries de personnel avaient contribué aux annulations de ce week-end.

La compagnie aérienne a eu du mal à embaucher de nouveaux employés. Le PDG entrant, Bob Jordan, a déclaré à CNBC le mois dernier que le transporteur était prêt à réduire ses vols pendant la saison des vacances de printemps s’il ne disposait pas de suffisamment de personnel pour soutenir l’opération.

La disparité entre les opérations de Southwest et d’autres compagnies aériennes a alimenté les spéculations sur les réseaux sociaux selon lesquelles les employés appelaient des malades.

La Southwest Airlines Pilots Association, le syndicat des pilotes de Southwest, a déclaré que « nous pouvons affirmer avec certitude que nos pilotes ne participent à aucune action professionnelle officielle ou non officielle ».

« Nos pilotes continueront à surmonter la mauvaise planification de la direction de SWA, ainsi que tous les défis opérationnels externes, et resteront les pilotes les plus productifs au monde », a-t-il déclaré.

Plus tôt samedi, le syndicat a noté que la récente annonce de l’entreprise selon laquelle elle se conformerait à l’exigence de l’administration Biden selon laquelle les contractants fédéraux doivent obliger le personnel à vacciner contre le Covid contribue aux distractions des aviateurs.

« Ne vous y trompez pas – en raison de mois de problèmes de personnel et de pratiques de planification inefficaces, nous fonctionnons avec un risque opérationnel supérieur à la normale », a déclaré samedi le comité de sécurité du syndicat aux membres dans un article.

Il a déclaré que les rapports de fatigue, qui obligent les pilotes à ne pas voler, sont des normes historiques triples.

« Tous ces défis ont conduit à une distraction supplémentaire dans le cockpit », a-t-il déclaré. « L’annonce du mandat du vaccin COVID-19 de cette semaine par la société ne fait qu’exacerber la situation. »

Vendredi, le syndicat a demandé à un tribunal fédéral de Dallas de bloquer temporairement la mise en œuvre du mandat sur les vaccins, affirmant qu’il s’agissait d’une décision unilatérale et qu’il nécessitait plutôt des négociations avec le syndicat.