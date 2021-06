Southwest Airlines annule des centaines de vols pour le troisième jour consécutif – .

Les taux de vaccination contre le COVID-19 continuent de grimper aux États-Unis alors que les nouveaux cas sont tombés à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie. Pendant ce temps, des gens de tout le pays tentent de voyager pour la première fois depuis des mois, mais une grande compagnie aérienne a beaucoup de mal à amener ces voyageurs là où ils veulent aller.

Citant des données du service de suivi des vols FlightAware, le New York Times a rapporté que Southwest Airlines avait annulé environ 8% de ses vols pour la journée mercredi à midi, tandis que 14% avaient été retardés. C’est maintenant le troisième jour consécutif que Southwest a eu du mal à faire décoller les vols après que l’un de ses fournisseurs de données météorologiques ait été assailli par des problèmes techniques.

“Alors que nos problèmes technologiques de mardi ont été résolus, nous subissons toujours un petit nombre d’annulations et de retards sur notre réseau alors que nous continuons à travailler pour reprendre les opérations normales”, a déclaré le porte-parole de Southwest, Dan Landson, dans un communiqué.

Southwest dit qu’il a dû annuler près de 500 vols mardi lorsque les problèmes étaient les plus graves. Près de 1 300 vols ont également été retardés, ce qui représente 37% de tous les vols que la compagnie aérienne avait prévus pour mardi.

Comme le note le rapport, les problèmes n’auraient pas pu survenir à un pire moment pour la compagnie aérienne ou les clients qui ont réservé des vols. Cette semaine encore, les gouverneurs de New York et de Californie ont tous deux annoncé la levée de la plupart des restrictions pandémiques qui avaient été imposées à leurs États respectifs.

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo l’a qualifié de “retour à la vie telle que nous la connaissons”, tandis que le gouverneur de Californie Gavin Newsom a déclaré à une foule “nous continuerons à veiller les uns sur les autres, en redoublant de soutien aux personnes les plus durement touchées par la pandémie et en faisant un investissements pour relever les défis les plus persistants de la Californie, afin que l’ensemble de l’État se ressaisisse. »

S’il y a une lueur d’espoir, c’est que les problèmes techniques ont tous surgi en semaine jusqu’à présent. Avec le jour de l’indépendance qui approche à grands pas, les voyages vont certainement augmenter de manière exponentielle dans les semaines à venir, donc j’espère que Southwest et ses fournisseurs de données pourront découvrir ce qui cause le retard et l’annulation de centaines de vols chaque jour.

