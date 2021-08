Southwest Airlines devient sérieux et commence à empêcher les clients d’économiser sur les vols

Southwest Airlines a déposé une plainte visant à empêcher les clients d’économiser de l’argent sur les voyages en avion. Southwest poursuit Skiplagged, une entreprise qui aide les clients à trouver des vols en deux étapes allant directement à la destination souhaitée, car cela s’avère souvent moins cher qu’un vol direct. Selon le dossier juridique de Southwest, cela devient préjudiciable aux opérations et ils veulent que cela cesse.

Skiplagged est une agence de voyage en ligne qui promet d’aider les clients à trouver le chemin le moins cher possible vers leur destination. L’une des façons uniques de le faire est de trouver des vols en deux étapes où l’escale est à la destination du client. Dans de nombreux cas, les clients peuvent réellement économiser de l’argent en payant ce long vol mais simplement en descendant à l’escale, laissant un siège vacant pour le reste du voyage. Aussi inoffensif que cela puisse paraître, Southwest prétend que cela devient un problème.

Selon un rapport de ZDNet, le procès de Southwest affirme que cette méthode de voyage bon marché ralentit les vols car le personnel ne sait pas où se trouve la personne disparue. La société affirme que cela perturbe les “mesures de performance à temps”, même si les clients sont fréquemment avertis qu’un avion ne les attendra en aucun cas.

Southwest affirme également que cette pratique engorge les aéroports avec des bagages égarés, obligeant la compagnie à renvoyer les bagages enregistrés à la personne qui est descendue dans un endroit inattendu. Chris Matyszczyk de ZDNet suppose que la plupart des personnes averties utilisant Skiplagged ne prennent que des bagages à main, pas des bagages enregistrés.

La déclaration de Southwest a également déclaré qu’elle “se targue d’offrir des politiques conviviales pour le client”, mais que cette pratique ne sert tout simplement pas les meilleurs intérêts de tous les voyageurs. Cependant, la stratégie de Skiplagged ne viole aucune loi et, dans la plupart des cas, ne viole pas les politiques des compagnies aériennes ou des aéroports.

Southwest a déjà poursuivi des agences de voyages en ligne et poursuit également le site Kiwi.com, qui, selon lui, fournit à Skiplagged les heures, les tarifs et d’autres informations du sud-ouest. Le procès se lit comme suit: “Sur information et croyance, Kiwi distribue à Skiplagged les horaires et tarifs du sud-ouest Kiwi gratte du site Web du sud-ouest.”

Jusqu’à présent, Skiplagged a déclaré qu’il essayait de raisonner avec Southwest et de régler l’affaire à l’amiable, tandis que Kiwi adopte apparemment une approche juridique plus agressive. un porte-parole de Kiwi a déclaré à Matyszczyk : « Kiwi.com n’est pas en train de « pirater » Southwest. Southwest admet ouvertement qu’il rend toutes ses données de vols et de tarifs généralement accessibles au public. La question dans ce cas est de savoir si une entreprise comme Southwest peut publier des informations. ouvertement sur Internet, puis poursuivre ses concurrents en ligne pour qu’ils accèdent à ces mêmes données.”

Pendant ce temps, les clients sur les réseaux sociaux débattent de l’éthique et de la logistique de cette stratégie de vol en avion avec ou sans l’aide d’une application. Un nombre surprenant d’entre eux ont le sentiment que Skiplagged dépasse les bornes et que les clients utilisant cette méthode compliquent la tâche des autres.