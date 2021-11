Southwest Airlines s’excuse pour le pilote utilisant le mème Let’s Go Brandon

Des semaines après l’accident d’un journaliste, le mème Let’s Go Brandon continue de faire la une des journaux. C’est grâce à la phrase à consonance innocente qui apparaît partout, des publications sur les réseaux sociaux aux salles du Congrès, ainsi que dans les titres de chansons, sur les marchandises – et maintenant, de manière quelque peu controversée, même dans le cockpit d’une compagnie aérienne commerciale.

Vendredi matin, un journaliste de l’Associated Press a entendu un pilote de Southwest Airlines signer un message d’accueil aux passagers via le système de sonorisation de l’avion avec « Let’s Go, Brandon ». Par coïncidence, l’écrivain travaillait déjà sur une histoire sur la popularité de l’expression. Certains passagers de ce vol, de Houston à Albuquerque, ont eu le souffle coupé. C’est parce que, dans certains usages de l’expression euphémique ? C’est un substitut plus familial pour diriger une bombe f contre le président Biden.

« La compagnie aérienne s’excuse pour cet événement »

Dans un e-mail à Forbes, Southwest a déclaré qu’il « s’excuse pour cet événement ». La compagnie aérienne a également publié un communiqué samedi, indiquant qu’elle enquêtait sur cet incident (sans mentionner d’excuses). Voici la déclaration de Southwest, dans son intégralité :

Nous savons que beaucoup d’entre vous ont entendu parler de déclarations récentes qui ont pu être faites sur un vol du sud-ouest, et nous voulions que vous nous entendiez directement. pic.twitter.com/CYh0MugYxd – Southwest Airlines (@SouthwestAir) 31 octobre 2021

Inutile de dire que les médias sociaux ont explosé avec des publications sur cette tournure des événements – ce qui a déclenché des réactions assez scandaleuses. L’analyste de CNN Asha Rangappa, par exemple, a écrit un tweet au cours du week-end qui semblait comparer l’utilisation par le pilote de Southwest de la phrase LGB depuis le cockpit, via l’interphone, à être aussi horrible que si le pilote avait dit quelque chose comme « Longue vie ISIS. » Dans son tweet, Rangappa a écrit : « À titre d’expérience, j’aimerais qu’un pilote de @SouthwestAir dise « Vive ISIS » avant de décoller. Je suppose que 1) l’avion serait immédiatement cloué au sol ; 2) le pilote a tiré ; et 3) une déclaration émise par la compagnie aérienne dans les heures qui suivent.

Cette attaque ignore le fait qu’une insulte n’est pas tout ce que cette phrase représente. Le mème Let’s Go Brandon est également une affirmation par les conservateurs d’un parti pris médiatique perçu, étant donné les circonstances entourant la naissance de l’expression pour commencer.

L’origine peut être attribuée à une course NASCAR du 2 octobre que Brandon Brown a remportée au Talladega Superspeedway. La présentatrice sportive Kelli Stavast a interviewé Brown après la phrase. À un moment donné, elle a noté comment la foule semblait scander en son honneur : « Allons-y, Brandon !

Ce n’est pas vraiment ce que la foule scandait, cependant. La foule s’adressait très clairement au président Biden, pas à Brandon. Seulement, avec une bombe f devant son nom au lieu de « Allons-y ! Les conservateurs ont longtemps cru que les médias grand public étaient biaisés contre eux, et cela semblait être une preuve claire. La viralité du mème Let’s Go Brandon était donc assurée dès le départ.

La gauche, quant à elle, s’est accrochée à l’utilisation généralisée de cette expression comme présageant quelque chose de sinistre :

Il y a quelque chose d’absolument effrayant dans le fait qu’un pilote de #SouthwestAirlines signe avec « allons Brandon » ; c’est le comportement téméraire et sectaire qui, sans contrôle, s’envenime et se transforme en actions telles que des personnes essayant de renverser une élection libre et équitable. – Erich avec un « h » 🇺🇸 (@ErichinATL) 31 octobre 2021

Bien sûr, cela ignore la réalité de la phrase LGB étant aussi l’expression légitime de l’opposition contre un président dont la popularité a chuté cette année. 71% des Américains, par exemple, pensent que le pays va dans la mauvaise direction, selon un récent sondage. Et prononcer « Allons-y, Brandon », bien sûr, est loin d’être au niveau d’un critique du président brandissant une image de sa tête ensanglantée et coupée, comme l’a fait la comédienne Kathy Griffin lorsque le président Trump était au pouvoir.