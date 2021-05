Southwest Monsoon s’approche de la région des Maldives-Comorin; pour rejoindre le Kerala le 31 mai

Après la dissipation de la tempête le 27 mai, les conditions océaniques se normaliseront à nouveau favorisant l’avancement de la mousson

Alors que la mousson du sud-ouest avançait mardi sur certaines parties des régions des Maldives-Comores, les moussons devraient arriver à temps au Kerala vers le 31 mai, selon les prévisions du Département météorologique indien (IMD) plus tôt ce mois-ci. L’agence météorologique a également prévu une mousson normale de quatre mois cette année.

Selon le rapport météorologique d’IMD, l’avancée de la mousson du sud-ouest dans les Maldives-Comorin, au sud-ouest de la région du golfe du Bengale, a rendu les conditions atmosphériques propices à l’arrivée des moussons sur le centre-est, le sud-ouest et les parties restantes du golfe du Bengale dans le 48 heures suivantes. Les responsables ont en outre affirmé que la tempête cyclonique Yass qui s’est approchée du Bengale occidental et d’Odisha n’aura pas d’impact négatif sur la progression des moussons.

Après que la tempête se soit dissipée le 27 mai, les conditions océaniques se normaliseront à nouveau, favorisant l’avancement de la mousson pour frapper le Kerala d’ici le 31 mai, a ajouté le haut responsable du Met.

Certaines parties du Kerala et du Tamil Nadu ont déjà connu des pluies sporadiques en raison des vents sud-ouest trans-équatoriaux qui dominent la région après le cyclone Tauktae.

Dans les régions de la mousson indienne, le sud de la mer d’Andamans subit les premières pluies, après quoi il avance vers le nord-ouest à travers le golfe du Bengale. La mousson a avancé sur les îles Andaman et Nicobar vers le 21 mai.

