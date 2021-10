Southwest tente d’apaiser les troubles internes concernant les mandats de vaccin

Southwest Airlines, basée à Dallas, fait les manchettes depuis des semaines maintenant pour toutes les mauvaises raisons. Il y a eu plus de 2 000 annulations de vols au cours d’un seul week-end plus tôt ce mois-ci, par exemple. La Southwest Airlines Pilots Association a également saisi les tribunaux pour contester le mandat de vaccination de Southwest Airlines. Ajoutez à cela des vagues continues de retards de vol, et tout cela revient à la compagnie aérienne connue pour ses tarifs à bas prix et la gentillesse de ses employés est maintenant un autre front de bataille dans la guerre en cours du pays contre non seulement le coronavirus. Mais aussi contre les nouvelles règles désormais en place, à cause de cela.

Plus tôt ce mois-ci, Southwest a reconnu qu’il respecterait la date limite de vaccination du 8 décembre fixée par l’administration Biden. Les employés doivent se faire vacciner ou obtenir une exemption à cette date. Selon une note interne de Southwest, le plan allait être que les employés doivent soumettre leur statut de vaccination et les pièces justificatives d’ici le 24 novembre (h/t .). « Si vous n’êtes pas encore complètement vacciné », indique le mémo, « prévoyez en conséquence pour respecter la date limite. »

Les dernières nouvelles sur le mandat vaccinal de Southwest Airlines

Dans le même temps, l’un des rivaux de Southwest a déclaré cette semaine qu’il allait en fait s’arrêter avant de publier un mandat de vaccin liant les vaccinations des employés à leur emploi. Ce rival est Delta Air Lines, qui a déclaré avoir déjà un taux de vaccination des employés de plus de 90 %. Et c’est sans exigence en place. De plus, Delta a déclaré que ce pourcentage devrait également augmenter de 5% – encore une fois, sans mandat.

Southwest, quant à lui, ne renonce pas à son plan pour respecter le délai de l’administration Biden. Mais il a fait au moins un accommodement pour les employés. Salariés non vaccinés, dont la demande d’exemption est toujours en attente à la date limite ? Ils peuvent continuer à travailler, au lieu du plan initial. Ce qui aurait signifié un congé sans solde.

American Airlines, la plus grande compagnie aérienne américaine, et n°4 Southwest Airlines. suivra le mandat du président Joe Biden exigeant que les employés soient vaccinés contre Covid-19, défiant un ordre du gouverneur du Texas bloquant de telles actions, via @business https://t.co/2wcMAJxDcP – Phil Mattingly (@Phil_Mattingly) 12 octobre 2021

Selon un rapport de CNBC, deux dirigeants de Southwest ont écrit aux employés vendredi pour annoncer la nouvelle. Essentiellement, les employés de Southwest peuvent continuer à travailler même s’ils n’obtiennent pas d’exemption approuvée avant la date limite du 8 décembre. À condition, bien sûr, que les employés respectent toujours les directives relatives au masque facial et à la distanciation sociale. « C’est un changement par rapport à ce qui avait été communiqué précédemment », aurait déclaré ce nouveau mémo. « Au départ, nous avions annoncé que ces Employés seraient mis en congé sans solde et ce n’est plus le cas. »

Plans Delta, Southwest, United et American Airlines

Donc, pour récapituler, voici où en sont les choses en ce qui concerne les quatre grandes compagnies aériennes et les mandats de vaccins :

Delta, avec un taux de vaccination déjà élevé, n’a confirmé aucun mandat d’employé. Southwest respecte la date limite du mandat de vaccination de l’administration Biden. United Airlines a exigé des vaccins en août et affirme avoir désormais un taux de vaccination de plus de 96% parmi les membres du personnel. American Airlines, selon le syndicat représentant son personnel de cabine, est apparemment « en train d’explorer des aménagements qui permettraient aux employés de continuer à travailler ». Cependant, « ils n’ont pas fourni de détails sur ce à quoi pourraient ressembler de tels logements à ce moment-là ».