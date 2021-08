Soutien aux chars de retrait de l’Afghanistan après une sortie bâclée, un sondage montre ⋆ 10z viral

in

Le soutien au retrait américain d’Afghanistan s’est effondré, selon un nouveau sondage, à la suite de la reprise du pays par les talibans à la vitesse de l’éclair et des critiques généralisées sur la façon dont la sortie américaine s’est déroulée.

Le sondage Morning Consult/Politico a révélé que 49% soutenaient la décision du président Joe Biden de retirer des troupes du pays, en baisse de 20 points par rapport à un sondage identique réalisé en avril. Plus d’un tiers ont dit qu’ils étaient opposés au départ, contre 16% il y a quatre mois.

Biden a annoncé en mai que les troupes quitteraient l’Afghanistan, imposant une date limite au 11 septembre dans le but de mettre fin à la plus longue guerre de l’histoire américaine. Mais la sortie s’est déroulée de manière frénétique alors que les talibans se sont rapprochés de Kaboul, la capitale afghane, en quelques jours, risquant la sécurité des Américains toujours dans la ville et des milliers d’Afghans qui ont aidé les troupes américaines au cours de la guerre de 20 ans.

Alors que Biden s’est dit surpris de la rapidité avec laquelle les talibans ont pu reprendre le pouvoir, il a tenté de défendre sa décision dans un discours lundi.

Cela s’est déroulé plus rapidement que prévu », a admis Biden, notant que les troupes afghanes « se sont effondrées, parfois sans essayer de se battre », et que « les dirigeants politiques afghans ont abandonné et ont fui le pays ».

“Je soutiens fermement ma décision”, a-t-il déclaré plus tard.

Alors que 69% des démocrates ont déclaré qu’ils soutenaient le retrait, cela était en baisse de 15 points depuis avril. Le soutien républicain s’est établi à 31 %, en baisse de 21 points, tandis que le soutien indépendant est passé de 61 % à 44 %.

Un quart des répondants ont déclaré qu’ils pensaient que le retrait se passait au moins assez bien, contre 57 % qui ont dit le contraire.

Le sondage de 1 999 personnes a été mené du 13 au 16 août et s’est terminé un jour après que les talibans ont réussi à prendre la capitale. Il a une marge d’erreur de deux points.

