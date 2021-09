Soutien de 31 000 crores de Rs à la mauvaise banque: le ministre des Finances Nirmala Sitharaman

in

Certains analystes ont cependant soulevé la question de l’aléa moral dans de telles garanties, arguant qu’il s’agit pour le gouvernement de renflouer les prêteurs pour leur manquement à la diligence raisonnable et, dans certains cas, leur complicité avec des éléments sans scrupules.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré jeudi que le gouvernement offrirait une garantie d’un montant de 30 600 crores de roupies sur les reçus de sécurité (SR) émis par la National Asset Reconstruction Company (NARCL), ou la soi-disant mauvaise banque, tout en acquérant les non-performants. actifs des prêteurs.

Bien que ce montant se reflétera dans le passif éventuel du gouvernement, les dépenses budgétaires réelles pourraient être inférieures si la récupération des mauvais actifs s’avère plus élevée que prévu.

La garantie, approuvée par le Cabinet, est une étape décisive vers la résolution des actifs toxiques d’une valeur de Rs 2 lakh crore via la structure NARCL, car le soutien souverain devrait rendre l’ensemble du processus beaucoup plus viable et crédible.

La garantie couvrira l’écart entre la valeur nominale des SR et la réalisation effective des actifs stressés. Elle sera valable cinq ans et ne pourra être invoquée qu’en cas de résolution ou de liquidation des biens. Les SR seront négociables.

« Le backstop (garantie) donne de la crédibilité au processus… Donc, une fois que vous retirez les mauvais actifs (des livres bancaires), les gérez, les réévaluez et les mettez en vente, il y a certainement une plus grande perspective d’obtenir une valeur plus élevée pour eux. C’est pourquoi cette voie a été adoptée », a déclaré Sitharaman.

Mais le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das et le conseiller économique en chef KV Subramanian ont défendu le plan du gouvernement. Dans une interview à FE en juillet, Das a déclaré que même globalement, chaque fois qu’il y a un nettoyage systémique des mauvais actifs, le souverain joue un rôle important. Le gouvernement américain, par exemple, a lancé la politique du TARP (Troubled Asset Relief Program) après la crise financière mondiale. Ce qui est important, par conséquent, est de s’assurer que ce cadre ARC mis en place est guidé par les principes du marché, avait ajouté Das.

Bien que le gouvernement donne une garantie sur les SR, il n’a pas contribué aux fonds propres de la soi-disant mauvaise banque. En effet, les banques du secteur public (PSB) détiendront 51 % de la NARCL. De même, les PSB et les institutions financières publiques détiendront 49 % du capital de l’India Debt Resolution Company (IDRCL), qui est en train d’être créée en tant que société de gestion d’actifs pour élaborer les NPA dans le cadre de la structure globale de la NARCL, et le reste sera appartenant à des prêteurs privés. Pas moins de 16 banques – tant publiques que privées – et certaines NBFC ont manifesté leur intérêt à contribuer aux capitaux propres de ces entités.

Le secrétaire aux services financiers, Debasish Panda, a déclaré que la NARCL devrait résoudre les actifs de prêt stressés supérieurs à 500 crores de Rs chacun pour un total d’environ 2 crores de lakh Rs. Mais dans la première phase, les mauvais actifs entièrement provisionnés d’environ Rs 90 000 crore seront probablement transférés. Les actifs restants avec des provisions inférieures seraient transférés dans la deuxième phase.

La NARCL acquerra les actifs à leur valeur comptable nette en offrant 15 % d’entre eux d’avance (en espèces) et le reste (85 %) en SR. Une fois le prêt irrécouvrable résolu, la réalisation pour la banque concernée serait synchronisée avec son intérêt SR dans cet actif.

En règle générale, la NARCL acquiert des actifs en faisant une offre à la banque chef de file. Une fois son offre acceptée, l’IDRCL va alors gérer les créances douteuses, les valoriser et enfin les céder.

Pour dissuader tout retard de résolution, le gouvernement a stipulé que la NARCL devra lui payer une commission de garantie de 0,25% (des garanties en cours) à partir de la deuxième année de sa constitution. Celle-ci sera ensuite augmentée progressivement – ​​jusqu’à 0,5 % la troisième année, 1 % la quatrième année et 2 % la cinquième année.

La garantie souveraine arrive à point nommé. Le ratio NPA brut des banques pourrait atteindre 9,8% d’ici mars 2022, dans un scénario de référence, contre 7,48 % en mars 2021, a averti la Reserve Bank of India (RBI) dans son rapport sur la stabilité financière en juillet.

Expliquant la raison pour laquelle le Centre a choisi de soutenir le NARCL alors que 28 ARC privés sont déjà opérationnels, les responsables gouvernementaux ont déclaré qu’ils manquaient de puissance financière et opérationnelle suffisante pour travailler sur de gros actifs stressés de Rs 500 crore ou plus – le genre de NPA qui seront transférés à la soi-disant mauvaise banque.