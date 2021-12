Soutien en espèces à l’économie touchée par Covid avec l’accent sur l’assainissement budgétaire: rapport du ministère des Finances

Le budget prévoit un déficit budgétaire de 6,8% du produit intérieur brut (PIB) pour l’exercice en cours se terminant en mars 2022.



Le gouvernement a lancé diverses mesures pour apporter un soulagement et un soutien financier à divers secteurs de l’économie touchée par Covid-19, dans le même temps, l’assainissement budgétaire est également à l’ordre du jour, a déclaré le ministère des Finances dans un rapport.

Accroître le dynamisme des recettes fiscales grâce à une meilleure conformité, la mobilisation des ressources grâce à la monétisation des actifs, l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité des dépenses publiques, etc. sont les mesures importantes dirigées vers cet objectif, a-t-il déclaré.

Selon la déclaration sur l’examen semestriel de l’évolution des recettes et des dépenses par rapport au budget à la fin du premier semestre de l’exercice 2021-22, les recettes fiscales brutes (GTR) à la fin septembre 2021 étaient de 11 Rs. 83 808 crores.

Cela représentait 53,4% de BE 2021-22 de Rs 22,17,059 crore et reflète une augmentation de Rs 4,62,912 crore (64,21%) par rapport au GTR pour Rs 7,20,896 crore au cours de la période correspondante de l’année précédente.

Le budget prévoit un déficit budgétaire de 6,8% du produit intérieur brut (PIB) pour l’exercice en cours se terminant en mars 2022.

Le déficit budgétaire a été estimé à 15 06 812 crores de roupies, soit 6,8 % du PIB projeté (2 22 87 379 crores de roupies).

Le déficit budgétaire de 5 26 851 crores de roupies au premier semestre 2021-2022 était d’environ 35% de BE, a-t-il déclaré.

La baisse du déficit budgétaire au premier semestre implique que l’économie se remet lentement mais sûrement sur les rails, a-t-il déclaré.

Observant que le budget 2021-22 a été présenté dans le contexte d’une crise de Covid-19 sans précédent, a-t-il déclaré, il y a eu une nette augmentation des recettes fiscales et des revenus du gouvernement jusqu’en septembre de l’exercice en cours, alors même que l’Inde sort de l’impact délétère de deux vagues de pandémie de CoVID-19.

« L’augmentation des recettes fiscales implique également que l’économie du pays se remet lentement mais sûrement sur les rails », a-t-il déclaré.

Le dynamisme des recettes, en particulier au titre des recettes fiscales, au premier semestre de l’exercice en cours a permis d’atteindre les trois repères de mi-année (déficit budgétaire, déficit des recettes et total des recettes hors dette) prescrits par les règles FRBM, a-t-il déclaré.

De meilleurs résultats budgétaires sont attendus avec l’accélération de la reprise économique au second semestre de l’exercice en cours, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la réserve de change, a-t-il indiqué, elle est passée à 638,6 milliards de dollars au 24 septembre 2021 contre un niveau de 577,0 milliards de dollars à fin mars 2021.

Le taux de change moyen était de 73,93 Rs par USD d’avril à septembre 2021-2022, contre 75,13 Rs par USD au cours de la période correspondante de l’année précédente.

