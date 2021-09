Soutien explicite du Secrétariat Général de l’Esport à l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya

23/09/2021 à 17h01 CEST

La secrétaire générale des Sports et de l’activité physique, Anna Caula, a déclaré que “c’est une excellente nouvelle que l’Estrella Damm Ladies Open présenté par se tiendra à nouveau en personne après la pause de l’année dernière, déclenchée par Covidien-19. Cela signifie que, progressivement, le sport catalan retrouve la normalité dans la célébration de compétitions et d’événements dans tout le pays avec les mesures de sécurité pertinentes », a déclaré Caula.

Il a tenu à préciser que “Le gouvernement catalan soutient financièrement le tournoi car il s’agit d’un outil très puissant dans notre objectif de progresser vers la normalisation du sport féminin en Catalogne..

“Cela existe depuis longtemps, et ce qui manque, c’est de le rendre visible.” Et il a ajouté que « des événements comme ce tournoi ont un impact économique et touristique capital sur le territoire.. La collaboration entre le monde public et privé nous permet à nouveau de vivre un événement sportif de haut niveau qui fera la promotion du golf, et cela dans une entité emblématique comme le Terramar Golf Club et avec la présence des meilleurs joueurs sur le circuit », a-t-il commenté à Secretària.

Participation exceptionnelle

La participation internationale exceptionnelle à l’Estrella Damm Ladies Open présenté par, est dirigée par Emily Kristine Pedersen, récent vainqueur avec l’équipe européenne de la Solheim Cup et vainqueur en 2021 de la Race to Costa del Sol (classement du Ladies European Tour), et souligne la présence de cinq grandes joueuses catalanes.

La joueuse locale Camilla Hedberg, ambassadrice de la Solheim Cup 2023 représentant le Terramar Golf Club, sera accompagnée de Mireia Prat et Elia Folch, à la fois avec des victoires internationales dans le cadre des LET Access Series, et pour Paz Marfà, récemment entrée professionnelle après avoir signé une brillante carrière en tant qu’amateur en Europe et aux États-Unis.

A tous, La toute jeune promesse du golf catalan rejoindra Nagore Martínez Salcedo, champion de Catalogne depuis quatre années consécutives dans différentes catégories d’âge et a également remporté deux championnats d’Espagne. A tout juste treize ans, Nagore bat des records précoces Et en 2021, en plus du Championnat d’Espagne, il s’est imposé dans deux tournois zonaux de la Fédération espagnole, il est numéro 1 au classement national des enfants.

La Catalogne, en première ligne internationale

Anna Caula déclare que “Grâce à la transmission télévisée dans plus de 100 pays, l’Estrella Damm Ladies Open présenté par, montrera au monde la capacité d’organisation du sport catalan et maintiendra la Catalogne à l’avant-garde de l’arène internationale”.

Pour sa part, le président du Terramar Golf Club, Josep Maria Gassó, a souhaité « remercier le Secrétariat général du sport et de l’activité physique pour tout son soutien, qui a été essentiel pour garantir la continuité de ce tournoi..

« De plus, avec ce soutien et celui du reste des sponsors, l’avenir de la compétition à Terramar, Sitges et Catalunya est désormais plus garanti que jamais.. En tant que Club nous avons fait un gros effort pour présenter un parcours dans les meilleures conditions, culminant notre plan directeur avec le remodelage de trois nouveaux trous, ce qui fera de Terramar une référence dans le monde du golf “, a déclaré Gassó.