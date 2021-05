Soutien fiscal aux MPME nécessaire pour payer les salaires des employés ; les remboursements d’impôts non corrigés sont indispensables : enquête FICCI

Les entreprises ont également demandé la poursuite des mesures de soutien des liquidités et de rehaussement de crédit aux MPME de l’année dernière.

Le gouvernement Modi devrait fournir un soutien fiscal temporaire pour le paiement des salaires des employés du secteur des MPME et/ou exonérer les cotisations des employeurs au fonds de prévoyance et à l’assurance publique des employés pour l’exercice en cours, a déclaré le dernier cycle d’enquête sur la confiance des entreprises de l’organisme industriel FICCI le Lundi. Les réponses d’environ 180 entreprises avec un chiffre d’affaires allant de Rs 1 crore à Rs 60 000 crore dans tous les secteurs de l’enquête ont également demandé au gouvernement d’assurer le remboursement en temps voulu des impôts et prélèvements non ajustés afin de réduire l’impact sur les contraintes de fonds de roulement sur les petites entreprises au milieu de Covid. Les personnes interrogées ont également demandé l’adoption de transactions sans papier de bout en bout pour accélérer les remboursements au niveau opérationnel.

Alors même que les entreprises reconnaissaient le soutien politique accordé par la Reserve Bank of India le 5 mai 2021, y compris le soutien financier aux MPME, de multiples problèmes sur le fonctionnement du système financier ont été soulignés pour une attention urgente. Un nombre important de personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’étaient pas en mesure d’obtenir des crédits auprès des banques car elles sont devenues excessivement opposées au risque. « L’ensemble du processus d’approbation des prêts est devenu extrêmement long, ce qui nuit gravement aux perspectives commerciales », note l’enquête. Les participants à l’enquête ont également exhorté les banques à accroître les prêts à un taux raisonnable à l’industrie. “Il est essentiel que le crédit soit accordé aux segments en difficulté de l’industrie, ainsi qu’aux segments qui ont des garanties adéquates ou ont un grand potentiel pour générer plus de flux de trésorerie alors que l’économie se dirige vers la normalisation”, ont déclaré les répondants.

Les entreprises ont également demandé la poursuite des mesures de soutien des liquidités et de rehaussement de crédit aux MPME de l’année dernière. En outre, ils ont demandé un soutien fiscal ciblé sous la forme d’une exonération fiscale et d’une aide financière aux secteurs qui étaient auparavant exclus du plan de relance mais qui en ont été profondément touchés, notamment les voyages, le tourisme, l’hôtellerie et l’hôtellerie, et l’aviation civile.

Dans l’ensemble, l’indice de confiance des entreprises dans le cycle actuel de l’enquête était tombé à 51,5 après avoir signalé une valeur décennale élevée de 74,2 lors du cycle précédent. “L’aggravation des conditions actuelles ainsi que les attentes mitigées concernant les perspectives à court terme à la suite d’une deuxième vague d’infections à coronavirus ont fait baisser la valeur globale de l’indice”, indique l’enquête. Le nombre de personnes interrogées citant la faiblesse de la demande comme facteur contraignant a bondi à 70 pour cent contre 56 pour cent de personnes interrogées lors du cycle précédent.

