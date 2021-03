Soutien généralisé à la nomination de Nelson à la tête de la NASA

WASHINGTON – La nomination par le président Joe Biden de l’ancien sénateur Bill Nelson en tant que prochain administrateur de la NASA a obtenu un large soutien de la part des membres du Congrès et de la communauté spatiale au sens large.

La Maison Blanche a annoncé le 19 mars son intention formelle de nommer Nelson, un démocrate qui a servi trois mandats au Sénat de Floride, en tant qu’administrateur de la NASA. L’annonce a confirmé des semaines de rumeurs selon lesquelles Nelson était le principal candidat pour le poste.

«La plupart des éléments du droit spatial et scientifique ont eu leur empreinte, y compris l’adoption du projet de loi historique de la NASA de 2010 avec le sénateur Kay Bailey Hutchison», a déclaré la Maison Blanche dans son communiqué, en référence à l’acte d’autorisation de la NASA de 2010 que Nelson et Hutchison, un républicain du Texas, a écrit après que l’administration Obama a annulé le programme Constellation. Ce projet de loi a chargé la NASA de développer un nouveau véhicule de lancement, le système de lancement spatial, et de continuer à travailler sur le vaisseau spatial Orion, tout en autorisant le programme d’équipage commercial qui était une priorité de l’administration Obama.

« Au Sénat, il était connu comme le sénateur de référence pour le programme spatial de notre pays », ajoute le communiqué.

La nomination devra être confirmée par le Sénat, ce qui signifiera pour Nelson un retour au Comité sénatorial du commerce, où il a été son principal démocrate au cours de ses dernières années là-bas. Ce comité supervise la NASA et prendra sa nomination avant de la transmettre au Sénat au complet.

La sénatrice Maria Cantwell (D-Wash.), Présidente du Comité sénatorial du commerce, a fait part de son soutien à la nomination. «Bill Nelson est depuis longtemps l’un des avocats les plus fervents et les plus passionnés de la NASA», a-t-elle déclaré dans une déclaration du comité. «Je suis convaincu qu’il possède l’expertise et la perspicacité politique nécessaires pour maintenir et renforcer le leadership de la nation dans l’espace dans les secteurs public et commercial.

La nomination de Nelson a également reçu le soutien de la direction du comité scientifique de la Chambre. «Je suis heureux que le président ait choisi le sénateur Nelson pour diriger la NASA», a déclaré le représentant Eddie Bernice Johnson (D-Texas), président du comité plénier, dans un communiqué, citant ses «décennies d’expérience dans les relations avec la NASA, Congrès et les communautés de l’espace et de l’aviation. »

«L’ancien sénateur Nelson connaît la politique spatiale de fond en comble en tant que leader du Comité sénatorial du commerce et en tant que personne qui a été dans l’espace», a déclaré le représentant Don Beyer, (D-Va.), Président du sous-comité spatial. Nelson, alors qu’il servait à la Chambre, a volé en tant que spécialiste de la charge utile en 1986 lors de la dernière mission de la navette avant l’accident du Challenger.

«Son expérience, ses connaissances et ses liens étroits avec Capitol Hill seront un atout alors que l’administration Biden-Harris poursuit un ambitieux programme d’exploration spatiale et de progrès scientifique, qui nécessitera le soutien et le financement du Congrès», a ajouté Beyer.

Au Sénat, Nelson s’est opposé à la nomination par l’administration Trump en 2017 de Jim Bridenstine au poste d’administrateur de la NASA. Nelson a fait valoir lors de l’audience de confirmation de Bridenstine que l’agence devrait être dirigée par «un professionnel de l’espace accompli qui est techniquement et scientifiquement compétent et est un dirigeant qualifié» plutôt qu’un politicien comme Bridenstine, qui à l’époque était un membre du Congrès de l’Oklahoma.

Le Sénat a finalement confirmé Bridenstine lors d’un vote en ligne, et Nelson a ensuite félicité Bridenstine pour avoir maintenu l’apolitique de la NASA. En 2019, après que Nelson a quitté le Sénat, Bridenstine l’a nommé au Conseil consultatif de la NASA.

« Bill Nelson est un excellent choix pour l’administrateur de la NASA », a déclaré Bridenstine, qui a quitté l’agence en janvier, dans un communiqué à SpaceNews. Il a félicité Nelson pour son «influence politique» pour travailler avec le Congrès et la Maison Blanche et ses «compétences diplomatiques» pour travailler avec des partenaires internationaux.

« Bill Nelson aura l’influence nécessaire pour fournir des budgets solides à la NASA et, si nécessaire, il pourra demander l’aide de son ami, le président Joe Biden », a déclaré Bridenstine. «Le Sénat devrait confirmer Bill Nelson sans tarder.»

La relation étroite de Nelson avec le président Biden, un ancien sénateur, est également considérée comme un avantage par l’industrie. «La valeur d’un administrateur qui est personnellement proche du président Biden ne peut être surestimée, donnant aux priorités de politique, de mission et d’investissement de la NASA un nouveau niveau d’importance à la Maison Blanche», a déclaré Mike French, vice-président des systèmes spatiaux pour l’aérospatiale. Association des industries et ancien chef de cabinet de la NASA.

Nelson a été traité avec plus de prudence par des éléments plus entreprenants de l’industrie spatiale, qui rappellent le scepticisme de Nelson à propos du programme d’équipage commercial il y a dix ans. Lors d’une audition en mars 2010, par exemple, il a suggéré que le financement proposé par l’administration Obama pour le programme d’équipage commercial pourrait être mieux utilisé pour accélérer le développement de fusées de transport lourd.

Nelson a par la suite soutenu le programme et la Commercial Spaceflight Federation, un groupe industriel qui comprend de nombreuses entreprises spatiales entrepreneuriales, a déclaré qu’elle «applaudissait» sa nomination à la tête de l’agence spatiale. «L’industrie spatiale commerciale américaine a hâte de travailler avec le sénateur Nelson pour continuer à fournir à la NASA les technologies et les solutions les plus innovantes et les plus abordables au monde pour réaliser ses missions ambitieuses au-dessus de la Terre et à travers le système solaire», a déclaré le groupe.