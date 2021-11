Souvenez-vous de ce match si les Knicks réussissent en profondeur les séries éliminatoires

Rappelez-vous cette nuit à Milwaukee, juste au cas où les Knicks iraient beaucoup plus loin dans les séries éliminatoires que ce à quoi votre fan NBA moyen s’attend. Ce n’était pas seulement une nuit où ils ont fait sauter les portes des champions en titre sur leur propre sol – c’était un moment où les Knicks se sont ouverts aux possibilités de tout ce qu’ils peuvent être.

Peuvent-ils gagner la Conférence Est ? Peuvent-ils tout gagner ?

Probablement pas… et… probablement pas. Les Knicks auront probablement besoin d’un an ou deux pour devenir des prétendants sérieux pour la première fois depuis toujours.

Mais encore une fois, les Braves d’Atlanta, qui ont remporté 88 victoires, pourraient-ils surmonter des blessures graves et sortir de la pire division du baseball pour remporter les World Series?

Ah et une dernière question :

Les Knicks pourraient-ils revenir de 21 points aux Bucks au début du deuxième quart pour les surpasser de 36 le reste du chemin?

Le sport est sauvage et fou, comme Mike White nous l’a rappelé dimanche dernier au MetLife Stadium.

Derrick Rose cherche à contourner Pat Connaughton lors de la victoire 113-98 des Knicks contre les Bucks.USA TODAY Sports

Au cours de ce deuxième quart vendredi soir, imaginez les chances que vous auriez pu avoir à Vegas pour que l’entraîneur-chef des Knicks, Tom Thibodeau, finisse par sourire sur la touche des visiteurs dans les dernières minutes tandis que les fans des Bucks ont titubé hors du bâtiment et dans la nuit noire.

Les Knicks avaient perdu deux matchs décourageants consécutifs et leur défense de marque n’arrêtait pas de se rendre malade. Rien n’a changé tôt contre les Bucks, qui ont perdu huit 3 au premier quart. Les Knicks ont rendu Grayson Allen meilleur qu’il ne l’a jamais fait à Duke; il a battu leurs cinq de départ 14-11 dans les 12 premières minutes.

Bing, bong, les Knicks étaient morts. Ou c’est ce qu’il semblait. Les fans se sentaient déjà déprimés après avoir vu leur équipe chuter à la septième place de la conférence – un créneau de jeu redouté – après huit matchs. Ils s’inquiétaient déjà de l’amélioration de l’Est, et la dernière chose qu’ils avaient besoin de voir était Giannis Antetokounmpo dans le rôle du train de marchandises en fuite aux dépens des Knicks.

Mais assez tôt vendredi soir, les Knicks ont commencé à décrocher quelques coups de poing, adoucissant les Bucks. Thibodeau a lu le jeu correctement et s’est rendu compte qu’il n’allait pas avoir un bon retour en avion s’il gardait Kemba Walker (et, dans une moindre mesure, Evan Fournier) au sol. Derrick Rose est entré et il a fourni l’intensité et le score qu’il a fournis l’année dernière, et a livré une performance vintage de D-Rose sur 30 minutes avec 23 points, huit rebonds, quatre passes décisives et deux interceptions.

« Je joue avec Joy », a déclaré Rose après la victoire 113-98 des Knicks. Les Knicks avaient autant besoin de sa joie qu’ils avaient besoin des 32 points et des 12 planches de Julius Randle, autant qu’ils avaient besoin du rebond et de la défense de Nerlens Noel sur The Greek Freak, que Thibodeau a qualifié de «phénoménal».

Les Knicks ont maintenu les Bucks à 35 points en deuxième mi-temps et à 15 au quatrième trimestre, et ont en fait construit une avance de 22 points – un incroyable revirement de 43 points. Au fur et à mesure que tout se déroulait, MSG a montré des extraits de la célèbre victoire des Knicks contre Milwaukee in the Garden il y a près d’un demi-siècle, lorsqu’ils ont marqué les 19 derniers points pour gagner par un. C’était amusant d’écouter Walt Frazier rembobiner les souvenirs avec Kenny Albert.

« L’une des victoires les plus fantastiques de tous les temps », a pleuré le légendaire annonceur Bob Wolff cette nuit-là. « Quel jeu de balle. »

Non, ce jeu de balle ne semblait pas aussi monumental que celui-là. Mais il convient de noter que ces Knicks de 1972-73 ont remporté le titre NBA, le deuxième et, jusqu’à présent, le dernier de la franchise.

« Nous devons avoir la conviction que nous pouvons gagner de différentes manières et que nous pouvons surmonter les déficits », a déclaré Thibodeau. « Nous devons développer la force mentale pour être en mesure de surmonter l’adversité à laquelle nous sommes confrontés. »

Il est vrai que les Bucks jouaient sans Khris Middleton et Brook Lopez, et que les Knicks n’auraient pas dominé la bataille aux points (54-28) si Lopez était là. Dans le même temps, les blessures font partie de la routine du jeu, et tant que les Bucks ont Antetokounmpo en bonne santé et en descente, ils sont une poignée.

Donc, cette victoire improbable, a déclaré Randle, « en dit long sur le caractère de notre équipe ». Les Knicks viennent d’accomplir quelque chose que les Nets n’ont jamais fait l’année dernière, lorsqu’ils sont allés 0-5 sur le terrain de Milwaukee en saison régulière et en séries éliminatoires avant d’y être saupoudrés lors du premier match de cette année.

Est-ce le début de quelque chose de spécial ? Pour la première fois depuis que la NBA a commencé à suivre les scores play-by-play dans la boîte au cours de la saison 1997-98, les Knicks ont surmonté un déficit d’au moins 20 points pour gagner avec une marge à deux chiffres. C’est vraiment bien en compagnie des champions en titre.

Maintenant, les Knicks doivent recommencer à protéger leur cour de jardin comme s’il s’agissait d’un trésor ancien. Maintenant, ils doivent devenir une équipe qui rend cette nuit digne d’être rappelée pendant très, très longtemps.