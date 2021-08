Souvenez-vous de l’apparition mémorable d’Ed Asner en tant qu’invité

Ed Asner est apparu dans presque tous les types d’émissions de télévision au cours de son incroyable carrière, y compris les procédures policières. L’année dernière, il a finalement fait sa première apparition dans la longue série Blue Bloods de CBS, partageant des scènes avec une autre légende, Tom Selleck. Asner a joué dans “Vested Interests”, dans lequel il a joué un ami du commissaire de Selleck, Frank Regan. L’épisode, qui a été diffusé le 6 mars 2020, a également vu le détective de Donnie Wahlberg, Danny Reagan, enquêter sur un décès d’abord considéré comme un homicide.

Asner est décédé dimanche à 91 ans, entouré de sa famille. “Nous sommes désolés de dire que notre patriarche bien-aimé est décédé paisiblement ce matin. Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons. Avec un baiser sur la tête – Bonne nuit papa. Nous t’aimons”, a tweeté sa famille.

.@TheOnlyEdAsner guest stars dans le tout nouveau #BlueBloods de demain ! pic.twitter.com/0OmBvdAW55 – Blue Bloods (@BlueBloods_CBS) 5 mars 2020

L’épisode Blue Bloods a obtenu son titre de l’histoire impliquant le Sgt. Jamie Regan (Will Estes). Il s’est retrouvé sous enquête après que sa veste de police a été retrouvée sur un criminel présumé. Pendant ce temps, Frank a été troublé après l’invasion de la maison de son ami Chuck Kennedy (Asner), et les deux sont entrés dans un débat houleux. Danny et le détective Maria Baez (Marisa Ramirez) se sont occupés du cas d’un employé d’hôtel dont la mort était considérée comme un suicide mais qui s’avère être un meurtre. Enfin, ADA Erin Reagan (Bridget Moynahan) et Anthony Abetamarco (Steven Schirripa) ont été contraints de conclure un accord avec un homme qui prétend connaître des secrets sur le procureur.

Asner était une légende de la télévision, avec plus de 400 crédits à son actif, remontant à la fin des années 1950. Pour beaucoup, il est Lou Grant, le journaliste grincheux qu’il a joué dans The Mary Tyler Moore Show et dans sa propre série, Lou Grant. Il a remporté six Emmy Awards pour avoir joué le personnage dans les deux émissions et a également un Emmy pour sa performance dans Roots. Asner, qui avait 90 ans lorsqu’il a filmé son apparition dans Blue Bloods, a également récemment joué dans l’épisode de Modern Family “Dead on a Rival”. Ses autres crédits récents incluent Dead to Me de Netflix, Grace et Frankie, Forgive Me, MacGyver, Cobra Kai, Criminal Minds et The Good Wife. Le jeune public le reconnaît comme la voix de Carl Fredricksen dans Disney et Pixar’s Up et comme le Père Noël dans Elf.

Quant à Blue Bloods, le drame policier bien-aimé commencera sa 12e saison le vendredi 1er octobre à 22 h HE sur CBS. Wahlberg ne voit pas le spectacle se terminer de si tôt. “Je sais juste que nous nous amusons plus que jamais dans l’émission”, a-t-il déclaré à PopCulture en janvier 2020. “C’est toujours l’émission numéro un vendredi soir depuis 10 ans et ça a été une bonne course et je ne le vois pas s’arrêter de sitôt.” L’épisode d’Asner et tous les autres épisodes de Blue Bloods sont disponibles en streaming sur Paramount+.