Souvenez-vous d’Edgardo Román avec ces séries et films gratuits sur RTVCPlay

On se souviendra du maître d’acteur pour son passage au théâtre et ses innombrables séries et feuilletons qui l’ont établi comme l’un des plus grands de Colombie. Edgardo Romain il a poursuivi sa carrière jusqu’à ses dernières années de vie.

Parallèlement à sa carrière d’acteur, il se développe comme professeur et directeur de la troupe de théâtre de la Banque de café et a également été professeur, fondateur et directeur de la Laboratoire de recherche artistique et théâtrale Actuemos.

Edgardo Román est décédé ce vendredi 7 janvier à l’âge de 71 ans, après un dur combat contre le cancer. Dans RTVCPlay On lui rend hommage avec ces 7 productions pour se souvenir de lui et les différents rôles qu’il a joué que vous pouvez regarder gratuitement sur cette plateforme.

Séries

Edgardo Román n’interprète ni plus ni moins que Gaitan. L’assassinat du leader libéral Jorge Eliecer Gaitan, le 9 avril 1948, a déclenché ce qu’on appelle le Bogotazo, une série d’émeutes et d’événements violents qui ont provoqué l’une des périodes les plus sombres du pays. C’est ainsi que le montre cette production de 5 chapitres.

Comment oublier Trine Epaminondas Tuta, un homme d’affaires des transports publics de Boyacá, il est le propriétaire de TransTuta Ltda. Lui et sa femme protection et ses fils Pierre Alexandre et la poussin, ils vivent au jour le jour des situations cocasses nées de leurs occurrences et Edgardo fait le propriétaire du magasin avec des revenus d’origine douteuse.

L’histoire controversée et passionnée qui a tant donné à parler avec ses scènes lesbiennes entre tante et nièce, le complot et la trahison, où un beau métis venu des terres vénézuéliennes va changer le destin d’une ville et d’une époque, pas seulement avec sa beauté mais aussi avec son signe tragique. Dans cette fabrication, Edgardo fait de Gumercindo.

Films

Edgardo fait partie de ce film acclamé à l’époque de La Violencia en Colombie, raconte l’histoire de Léon Maria Lozano, un fidèle conservateur qui, au fur et à mesure qu’il gagne le pouvoir dans sa ville, se transforme en un meurtrier sanglant. C’est une adaptation fidèle au livre, très proche de ce que certains appelleraient « le livre devenu film ».

C’est une histoire pittoresque et étrange de la vie réelle qui s’est produite dans la ville de Neiva en 1962 et immortalisée par l’acteur Hugo Gomez. Le film révèle, sur un ton comique, trois comportements typiques de notre idiosyncrasie nationale : le carriérisme, la flatterie et le commérage. Edgardo pièces Amilcar, ami de l’ambassadeur.

Ciro Duran nous ramène à l’année 1980 lorsque le groupe de guérilla M-19 pris le siège de l’ambassade de La république Dominicaine au milieu de l’opération « Libertad y Democracia », au cours de laquelle le temps s’est arrêté pendant 61 jours et 14 ambassadeurs capturés étaient un appât juteux, Edgardo fait de Colonel dans ce film.

L’histoire du tronc rose est un intéressant film d’époque inspiré d’une chronique de Philippe González Tolède. Bien que la majeure partie de son histoire soit une invention du réalisateur Libye Stella Gomez, sa véritable intention est de critiquer le manque d’éthique des journalistes. Sur cette bande Edgardo joue le protagoniste le détective corse.

Pour RTVCPlay, c’est un honneur d’avoir la présence de ce maître du jeu d’acteur colombien, ici vous pouvez revivre sa mémoire quand vous le souhaitez.