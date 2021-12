Souvenir de Bob Dole | Examen national

Le candidat républicain à la présidentielle Bob Dole s’adresse à un rassemblement à Fresno, en Californie, le 26 octobre 1996. (.)

Même s’il avait toujours l’impression qu’il jonglait avec mille balles à la fois, Dole nous entendait haut et fort. Son soutien a toujours été précieux.

J’ai rencontré le sénateur Robert Dole pour la première fois lorsque j’étais conseiller principal du comité économique mixte du Sénat de 1984 à 1986. Pendant ce temps, mon bon ami le sénateur Steve Symms (R., Idaho) m’a présenté Dole. Il s’avère que nous avons tout de suite accroché. Je pense que c’était en partie dû au fait que nous étions trois garçons de la campagne (Dole du Kansas, Symms de l’Idaho et votre humble serviteur de l’Iowa). Nous parlions la même langue, si vous voulez.

J’ai toujours été impressionné par le sénateur Dole, un homme qui semblait bien dans sa peau et qui ne semblait jamais se prendre trop au sérieux. Chaque fois que le sénateur Symms et moi avions besoin de voir Dole à propos de quelque chose, Symms appelait le bureau de Dole et demandait si le leader était là. S’il l’était, Symms et moi nous précipitions vers son bureau. Même s’il avait toujours l’impression qu’il jonglait avec mille balles à la fois, Dole nous entendait haut et fort.

Mon voyage dans le passé avec Dole et les Russes a commencé au début des années 90.

L’une de nos rencontres les plus sérieuses s’est produite en 1992, lorsque nous nous sommes engagés dans une collaboration intensive sur le thème de la Russie et, plus particulièrement, du rouble. À cette époque, le sénateur Dole était le chef de la minorité sénatoriale. J’ai raconté en détail notre collaboration russe lorsque j’ai prononcé la première conférence distinguée John Ise à l’Université du Kansas en 2019. Lorsque j’ai mentionné le nom de Dole, j’ai pensé que le public allait se lever et saluer.

Pendant une longue période, l’idée de caisse d’émission a circulé en Russie, passant par cycles du chaud au froid. Deux des premiers hommes politiques russes avec lesquels j’ai discuté de l’idée d’une caisse d’émission étaient Sergueï Krasavchenko, président de la commission sur la réforme économique et l’appropriation de la Douma russe, et Vladimir Shumeyko, vice-président de la commission sur la réforme économique et l’appropriation de la Douma russe. Shumeyko et une délégation de dix parlementaires russes m’ont rendu visite à l’Université Johns Hopkins de Baltimore, où j’ai organisé une journée d’information sur les caisses d’émission par une chaude journée de juin 1991.

Ma rencontre suivante avec une délégation de Russie a eu lieu à Paris lors d’une réunion que Mme Hanke et moi avons aidé à organiser début novembre 1991. Elle a duré plusieurs jours et a été riche en événements. Le chef de la délégation russe, l’académicien Dmitri S. Lvov, a ouvert les réunions par une conférence de presse. À la fin des réunions, il y avait eu un autre changement de direction à Moscou (l’Union soviétique entrait alors dans ses dernières semaines chaotiques). Le Dr Yegor Gaidar, et non l’académicien Lvov, s’est présenté comme le leader des Russes lors de la conférence de presse finale. Mme Hanke et moi avons tout de suite su que quelque chose d’important s’était produit à Paris.

Effectivement, peu de temps après son retour à Moscou, le Dr Gaidar a été nommé à son premier poste important — ministre de l’Économie et des Finances — le 11 novembre 1991. Pour moi, cela comptait parce que j’étais membre du Conseil consultatif scientifique de la Centre international de recherche sur la transformation économique (ICRET), un groupe de réflexion que le Dr Gaidar avait fondé à Moscou.

L’Union soviétique a finalement expiré le 26 décembre 1991. En 1992, j’ai passé un temps considérable à plaider pour une caisse d’émission russe. À cette fin, j’ai rencontré Anatoly Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg, un défenseur influent des réformes économiques, lors d’une visite début mai 1992 à Saint-Pétersbourg. C’est lors d’une réception à l’issue de nos entretiens que Mme Hanke et moi avons rencontré Vladimir Poutine, l’un des conseillers de Sobchak à l’époque.

À la suite de ce voyage à Saint-Pétersbourg, Jean-Bernard Raimond, ancien ambassadeur de France en Union soviétique, a commandé un jet privé et, fin juin 1992, nous, avec Mme Hanke et Mme Raimond, avons atterri à Moscou. J’ai pensé que les choses semblaient très prometteuses lorsque nous avons rencontré Gaidar, qui était alors nommé Premier ministre.

Au cours de 1992, j’ai également passé beaucoup de temps à essayer de repousser les objections à une caisse d’émission émanant de certains éléments au sein de la direction du Fonds monétaire international. Leur argument était, en bref, que le FMI ne pouvait pas approuver une caisse d’émission russe parce que le Congrès américain s’y opposerait. Pour contrer cet argument, j’ai travaillé avec les sénateurs Dole, Symms et Phil Gramm (R., Texas) pour rédiger une législation qui permettrait aux pays d’utiliser une partie de la contribution des États-Unis au FMI pour la création de caisses d’émission. Dole a présenté l’amendement à la Loi sur les crédits des opérations étrangères, du financement des exportations et des programmes connexes du Sénat, et il a été adopté. En effet, HR-5368, Loi no. 102-391 a été promulguée le 6 octobre 1992. Symms et moi nous sommes immédiatement rendus au bureau de Dole pour le féliciter et le remercier, après quoi il a souri et a dit : « Pas de problème. Appelons-le simplement l’amendement Hanke. Il s’est avéré que l’amendement a changé la donne. En effet, il a écrasé les objections de la caisse d’émission du FMI.

Mais, à ce moment-là, l’idée de caisse d’émission s’était refroidie en Russie. Il n’a pas réchauffé jusqu’à ce que l’effondrement du rouble se produise quelques années plus tard (août 1998), un effondrement que j’avais prévu.

Au milieu de la crise, le directeur général du FMI, Michel Camdessus, s’est précipité en Crimée avec des exemplaires de Russian Currency and Finance, un livre que j’ai co-écrit avec le professeur Lars Jonung, le plus grand économiste monétaire suédois et économiste en chef du Premier ministre Carl Bildt, et le Dr Kurt Schuler, l’un de mes étudiants post-doctoraux les plus distingués. Camdessus est arrivé à une réunion avec le Premier ministre russe désigné, feu Viktor Tchernomyrdine, suivi de la monnaie et des finances russes. C’est alors que Camdessus a informé la délégation russe que le FMI soutiendrait une caisse d’émission russe. L’idée de caisse d’émission a repris de plus belle. Mais le type de discipline associé à une caisse d’émission ne convenait pas aux puissants moscovites, et l’idée s’est à nouveau refroidie.

J’ai fait une dernière tentative pour vendre l’idée de caisse d’émission en mars 1999, au cours d’un week-end avec Tchernomyrdine au Château de Divonne à Divonne-les-Bains, France. À cette époque, Tchernomyrdine ne faisait plus partie du gouvernement, mais était président du conseil d’administration de Gazprom, le géant pétrolier et gazier russe, et avait donc encore beaucoup de poids. En tout cas, mes arguments n’ont manifestement pas eu le dessus. Avec le recul, je suis convaincu que si le sénateur Dole s’était joint à nous, nous aurions pu conclure un accord de caisse d’émission. Dole était exactement ce genre de gars. DÉCHIRURE

Steve H. Hanke est professeur d’économie appliquée à l’Université Johns Hopkins de Baltimore. Il est senior fellow et directeur du Troubled Currencies Project au Cato Institute à Washington, DC