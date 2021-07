souvenir de la Dream Team de Barcelone 92

16/07/2021 à 14:29 CEST

vendredi 23 juillet

Il y eut un tournant pour le Comité International Olympique à Barcelone 92. Les Jeux Olympiques avaient toujours eu le caractère d’un sport amateur, encourageant la participation de jeunes athlètes plutôt que des stars établies du monde du sport. La FIBA ​​et la NBA ont convenu en 1990 que, pour la première fois dans l’histoire, des athlètes professionnels de la meilleure ligue du monde et non des athlètes universitaires participeraient aux Jeux Olympiques à ce jour. Ce fut la genèse de la North American Dream Team et aussi ce qui a donné naissance plus tard à d’autres disciplines qui ont fait de même avec la participation d’athlètes professionnels -également expérimentés- en cyclisme, tennis, soccer (bien que seulement trois joueurs) ou handball.

La Dream Team a placé les Jeux Olympiques à un autre niveau d’intérêt en réunissant trois des plus grands basketteurs de tous les temps : Michael Jordan, Larry Bird et Magic Johnson. Tous les trois faisaient partie d’un groupe de joueurs extraordinaires qui ont remporté l’or sans descendre du bus en prononçant la phrase Catch me if you can good. « Savez-vous pourquoi les Yankees gagnent toujours ? Le père demande à son fils. Pourquoi ont-ils Mickey Mantle ? Il répond. Non, car les autres équipes ne peuvent s’empêcher de regarder son uniforme. Dans ce cas, l’uniforme était important, mais il était également important qu’ils aient les meilleurs joueurs de deux décennies, y compris sur la liste des superstars telles que Barkley, Ewing, Pippen, Robinson, Stockton, Malone, Drexler, Mullin et Laettner.

Sa qualité était étonnante, mais pas moins que sa proximité avec le public et sa volonté de faire plaisir à chaque instant en nous offrant des matchs mémorables aussi bien à l’Olímpico de Badalona qu’au Palau Sant Jordi. Les États-Unis ont disputé huit matchs, les remportant tous avec un avantage minimum de 32 points, la plus grosse défaite était 116-48 contre l’Angola et le match le plus proche était une finale contre la Croatie de Toni Kukoc, qu’ils ont battu 117-85. Cette équipe a été un véritable scandale avec un Jordan déchaîné sous la forme d’un cannibale, un Magic qui est revenu au bout d’un an en blanc après avoir laissé le monde sous le choc par le SIDA et un Bird qui s’est blessé au dos mais toujours branché l’un derrière l’autre .

L’arrière-salle de l’équipe

Il y avait mille histoires et controverses qui entouraient une équipe qui faisait l’actualité quotidiennement. De la non-inclusion d’Isiah Thomas par le veto de Michael Jordan, à la non-présence de Shaquille O’Neal pour mettre le toujours détesté Christian Laettner – il a un documentaire avec ce nom – pour égaliser la question raciale, aux partis d’un Charles Barkley qu’il a passé un bon moment à Barcelone en dépit d’être la “petite amie” de Madonna ou les nuits de poker où Jordan et Magic pariaient des millions de dollars.

L’équipe a essayé d’imiter au fil des ans avec d’autres versions beaucoup moins imposantes. Outre la qualité des joueurs, il y avait aussi la question du caractère de certaines légendes qui ont changé la façon de voir les Jeux Olympiques en raison de l’intérêt qu’elles ont suscité. Le Comité International Olympique a su parfaitement lire cette circonstance pour changer ses anciennes règles et faire de sa compétition l’une des plus attractives au monde sans perdre le moral. La Dream Team a été la meilleure chose qui soit arrivée au monde olympique dans son histoire.