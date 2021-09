Souvenir de l’avion de reconnaissance stratégique de l’IAF : le MiG-25 ‘Garuda’

Après 25 ans de glorieux service à la nation, les MiG-25 ont été mis hors service le 1er mai 2006. (Source photo : PTI)

Par Mohit Charan

Il y a quarante ans, le 25 août 1981, la dernière acquisition de l’Indian Air Force, le Mikoyan-Gurevich MiG-25, rebaptisé Garuda, effectuait sa première sortie. Les pilotes de ce vol étaient alors le chef d’état-major de l’Air, le maréchal en chef de l’Air Idris Hassan Latif et le commandant de l’escadre (plus tard le capitaine du groupe) Apram Jeet Singh, le premier commandant de l’escadron 102 nouvellement créé, The Trisonics. C’est l’un des avions militaires les plus rapides et les plus volants jamais construits.

Au total, 10 de ces avions, dont 8 MiG-25R monoplaces à réaction supersoniques de reconnaissance à haute altitude et 2 MiG-25U biplaces d’entraînement de conversion, ont été achetés auprès de l’URSS de l’époque. C’était une époque où la technologie des satellites de télédétection en était à ses balbutiements en Inde, et donc des avions espions spécialisés agissaient comme les yeux de l’establishment de la défense nationale.

Avant l’acquisition du MiG-25, la variante de reconnaissance de l’English Electric Canberra Bomber remplissait ce rôle. Ce rôle nécessitait de voler profondément dans l’espace aérien ennemi et de prendre des photos de ses atouts militaires et stratégiques. Cependant, la prolifération des radars avancés de défense aérienne et des armes à guidage sol-air dans le voisinage de l’Inde a rendu les Canberras vulnérables. C’est ainsi qu’est apparu le besoin d’un avion capable d’accomplir cette mission à l’abri des capacités avancées de défense aérienne de nos voisins. Et cela a conduit à l’acquisition du légendaire MiG-25 (nom de code OTAN Foxbat). Cet avion, qui ne transportait aucun armement, avait un plafond opérationnel de plus de 70 000 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer et la capacité de voler à une vitesse allant jusqu’à Mach 3. Et ce sont ces caractéristiques qui ont fourni la défense contre les avions de combat ennemis et missiles sol-air. Derrière la conception et le développement de ce jet emblématique se cache une histoire intéressante.

Pendant la guerre froide, les Soviétiques ressentaient le besoin d’un intercepteur à haute altitude capable de défendre leur vaste espace aérien contre les survols alors fréquents des avions de reconnaissance américains U-2, ainsi que contre la menace des bombardiers stratégiques américains qui étaient les principales plates-formes de lancement d’armes nucléaires à l’époque. Les bombardiers subsoniques américains opérationnels devaient être remplacés par des bombardiers supersoniques alors en cours de conception. Ainsi, les Soviétiques ont commencé à travailler sur ce nouvel intercepteur en 1959. Compte tenu de l’utilité des caractéristiques de vol prévues dans le rôle de reconnaissance, une variante d’espionnage a également été développée. Le premier vol du prototype a eu lieu en 1964. Et cet avion a été présenté au public en 1967. Les performances exemplaires de ce jet lui ont permis d’établir quelque 29 records du monde, dont certains tiennent toujours. Les agences de renseignement occidentales n’ont pas réussi à analyser avec précision les capacités de ce nouveau jet et ont supposé qu’il s’agissait d’un chasseur de combat aérien agile. Cette analyse erronée a entraîné une augmentation spectaculaire des paramètres de performance du F-15 Eagle alors en cours de développement. Ce n’est qu’en 1976, lorsqu’un pilote soviétique fit défection en atterrissant son MiG-25 au Japon, que l’Occident le démonta et l’analysa et apprit les caractéristiques réelles de ce jet.

En 1980, l’URSS a offert les MiG-25 à l’Inde, qui a acheté la variante de reconnaissance. Ceux-ci ont été livrés à moitié renversés par les énormes avions de transport Antonov. Un nouvel escadron 102 (reconnaissance stratégique) a été formé pour exploiter ces jets. Au cours de ses 25 ans d’histoire opérationnelle avec l’IAF, les MiG-25 ont servi dans deux escadrons, tous deux à la base aérienne de Bareilly. Il s’agissait du 102 Sqn (Trisonics), depuis son intronisation en 1981 jusqu’au début de 2003, et plus tard du 35 Sqn (Rapiers), du début de 2003 à la mi-2006. Le 102 Sqn est actuellement équipé de Su-30 MKI Jets et est basé dans le secteur Est, tandis que le 35 Sqn est actuellement numéroté. Les MiG-25 ont effectué des milliers de missions stratégiques de reconnaissance photographique et de renseignement électronique dans les théâtres opérationnels, ce qui a conduit à l’acquisition d’informations inestimables essentielles à notre sécurité nationale. Ces avions espions ont joué un rôle central aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre. Il a été utilisé dans les opérations Trident (1987), Vijay (Kargil 1999) et Parakram (2002). En raison de la nature très sensible de ces missions, elles n’ont pas encore été déclassifiées. En mai 1997, un IAF MiG-25 en survolant le Pakistan, près de leur capitale nationale, a franchi le mur du son. Le bang sonique qui en a résulté a conduit les Pakistanais à brouiller leurs intercepteurs qui, en raison de caractéristiques de vol extraordinaires, ne pouvaient pas nuire au Spy-Jet indien.

Après 25 ans de glorieux service à la nation, les MiG-25 ont été mis hors service le 1er mai 2006. Ces avions à la retraite sont maintenant exposés dans diverses installations militaires à travers le pays telles que Palam, Khadakwasla, Bareilly, Hyderabad et Kalaikunda. Avec l’avancement du développement local des technologies spatiales, le rôle de la reconnaissance stratégique est désormais assuré par des satellites.

(L’auteur poursuit un doctorat en défense et études stratégiques à l’Université du Panjab, Chandigarh. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

