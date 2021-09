Jóhann Jóhannsson (19 septembre 1969 – 9 février 2018), le compositeur, musicien et producteur islandais primé, aurait fêté son 52e anniversaire le 19 septembre 2021. Il était connu pour son mélange innovant d’éléments classiques et électroniques traditionnels avec des éléments originaux, résultats profonds et souvent mélancoliques. Il a équilibré son propre travail avec des compositions pour le cinéma, la télévision et le théâtre et est devenu l’un des compositeurs de films les plus acclamés de la dernière décennie. Pour célébrer l’héritage de Jóhann Jóhannsson, qui perdure à travers son catalogue d’enregistrements, explorez notre rétrospective présentant certains de ses albums solo et bandes sonores les plus importants.

Se souvenir du compositeur Jóhann Jóhannsson : une rétrospective

Le compositeur Jóhann Jóhannsson a créé un tout nouvel idiome musical en fusionnant des éléments minimalistes, des formes traditionnelles, une expansion symphonique et des sons acoustiques et électroniques. Il a ignoré les barrières entre la musique classique et électronique et a été une figure pionnière de la scène musicale contemporaine. Jóhann Jóhannsson était, selon ses propres mots, « obsédé par la texture du son… et intéressé par les formes minimales, par la façon de dire les choses aussi simplement que possible, comment distiller les choses dans leur forme primitive ». Il est né à Reykjavík, en Islande, le 19 septembre 1969 et a joué dans divers groupes de rock et de pop, et a fait partie de la scène indépendante islandaise, avant de finalement décider de se concentrer sur la composition plutôt que sur la performance.

L’un des compositeurs de films les plus acclamés de la dernière décennie

Le premier album de Jóhann Jóhannsson, Englabörn, sorti en 2002, a révélé qu’il était déjà un maître conteur, un compositeur capable de traduire des sentiments et des émotions en paysages sonores puissamment atmosphériques. Au cours des 15 années suivantes, il a équilibré son propre travail avec des compositions pour le cinéma, la télévision et le théâtre et est devenu l’un des compositeurs de films les plus acclamés de la dernière décennie. Variety a observé: “Il a élargi notre idée de ce que peut être la musique de film – en invitant le public à penser, au lieu de lui dire ce qu’il ressent.” Le New Yorker a fait remarquer : « Son utilisation émouvante du silence et de ses mélodies douloureuses est envoûtante. »

Jóhann Jóhannsson – Rétrospective I

L’héritage de Jóhann Jóhannsson est célébré avec l’anthologie Retrospective I qui contient sept albums avec ses premiers enregistrements marquants Virðulegu Forsetar, Dis, And In The Endless Pause There Came The Sound Of Bees, The Miners’ Hymns, Copenhagen Dreams, Free The Mind et le précédent bande originale inédite du documentaire White Black Boy. Ce portrait musical révélateur du compositeur Jóhann Jóhannsson est accompagné d’un livre à couverture rigide contenant des essais et une sélection de photos offrant un aperçu plus approfondi de sa vie et de son œuvre.

Virðulegu Forsetar

Virðulegu Forsetar, le deuxième album de Jóhann Jóhannsson, sorti en 2004, est une pièce ambient composée et enregistrée au Hallgrímskirkja (église de Hallgrimur) à Reykjavik (Islande). Jóhann Jóhannsson a expliqué : « Je vis de nombreuses émotions différentes en écoutant la pièce, passant d’une joie intense à une tristesse aiguë. Le point central est peut-être de savoir comment une chose très simple peut changer en passant par un processus très simple – quelque chose sur le changement et la transformation et l’inévitabilité du chaos.

Dis

Pour l’année suivante, Dis Jóhannsson a élargi les pièces qu’il a écrites pour le film islandais du même nom et a collaboré avec un éventail exceptionnel d’artistes, notamment des membres des groupes The Funerals, Singapore Sling et le chanteur Ragnheiður Gröndal, l’un des artistes islandais les plus vendus. . Jóhannsson a observé Dis, “Capture assez bien l’air du temps de Reykjavik au début du 21ème siècle.”

Et dans la pause sans fin vint le bruit des abeilles

And In The Endless Pause There Came The Sound Of Bees (2009) a été écrit pour accompagner le film d’animation Varmints et mélange les éléments caractéristiques du style de composition de Jóhann Jóhannsson, l’orchestration grand écran, les chœurs béatifiques et les sons de synthé électronique les plus finement travaillés, dans un son unique. La technologie, l’orgueil, la surconsommation et l’environnement sont tous pris en compte dans l’histoire de Varmints d’une petite créature qui doit trouver un moyen de protéger la vie telle qu’elle la connaît d’une ville envahissante.

Les hymnes des mineurs

The Miners’ Hymns (2011), une collaboration entre le compositeur Jóhann Jóhannsson et le cinéaste américain Bill Morrison, est une réponse réfléchie au passé industriel perdu de la Grande-Bretagne et à l’héritage des communautés minières du nord-est de l’Angleterre. En se concentrant sur le bassin houiller de Durham, le film est structuré autour d’une série d’activités comprenant les difficultés du travail dans les fosses, le rôle des syndicats, le gala annuel des mineurs à Durham et les batailles rangées avec la police. La partition de Jóhannsson a été interprétée en direct par un ensemble de cuivres de 16 musiciens dans la cathédrale de Durham, cadre de l’apogée du film et de nombreux galas historiques de la mine.

Rêves de Copenhague

Copenhagen Dreams (2012) est l’hommage de Jóhann Jóhannsson à la capitale danoise, dans laquelle il vivait à l’époque, pour un documentaire abstrait du réalisateur Max Kestner. Jóhannsson a expliqué : « Le ton du film de Kestner passe constamment du banal au lyrique, du jargon technocratique des architectes aux plaisanteries quotidiennes des navetteurs et des invités des cafés, des inventaires factuels secs aux méditations poétiques. J’ai essayé de refléter cela dans la musique et de faire de la musique la voix poétique de la ville, afin que la musique devienne un personnage à part entière qui relie les différents niveaux du film.

Libérez l’esprit

Free The Mind (2012) a été écrit pour un documentaire sur un groupe d’anciens combattants de la guerre en Afghanistan souffrant de troubles de stress post-traumatique qui suivent un traitement de yoga et de méditation supervisé par le psychiatre de renommée mondiale, Richard Davidson. À travers le film, nous faisons l’expérience de ce que la méditation fait aux êtres humains et cherchons si, en utilisant d’autres méthodes que la prise de médicaments, nous pouvons mener une vie moins stressante et plus heureuse.

Blanc Noir Garçon

Une inclusion spéciale dans Retrospective I est la partition inédite de Jóhann Jóhannsson pour White Black Boy composée pour un documentaire sur un garçon tanzanien atteint d’albinisme qui est enlevé à ses parents et envoyé dans un pensionnat afin d’être protégé des sorciers qui, autrement. cibler les parties de son corps et son sang.

Jóhann Jóhannsson – Rétrospective II

Retrospective II, sorti en septembre 2020, présente une large sélection de musiques de films primées à plusieurs reprises et d’albums studio influents de Jóhannsson, notamment The Theory Of Everything (2015), Sicario (2015), Arrival (2016), The Mercy (2018 ), et les albums solo Englabörn (2002) & Variations (2008) et Orphée (2016) ainsi que le quatuor à cordes 12 Conversations avec Thilo Heinzmann (2019). Cette anthologie de luxe en édition limitée comprend également un DVD bonus de son concert Live at Funkhaus Berlin 2016, des photographies rares du compositeur, ainsi que deux nouveaux essais offrant un aperçu de la vie de Jóhannsson et de ses perspectives esthétiques.

La théorie de tout

Jóhann Jóhannsson a remporté un Golden Globe et une nomination aux Oscars pour sa bande originale du biopic de Stephen Hawking, réalisé par James Marsh, The Theory Of Everything. L’hypothèse serait que la musique d’un biopic sur un physicien légendaire devenu paralysé par la SLA serait tragique, mais Jóhannsson a déclaré: «Il y a un sentiment d’espoir et de joie qui reflète la vie de Stephen Hawking et son attitude à son égard. Sa vie est pleine d’émerveillement et d’étonnement pour l’univers. C’est une joie de vivre et il était important que la musique reflète cela.

Sicario

Jóhannsson a reçu une deuxième nomination aux Oscars pour sa musique pour le thriller sur les cartels de la drogue Sicario, sa deuxième collaboration avec Denis Villeneuve. Il a expliqué la partition, « a ce genre de brutalité maussade. Denis et moi voulions que la musique soit presque de la violence, qu’elle ait cette qualité intense, insistante, implacable.

Arrivée

Le thriller de science-fiction Arrivée, également réalisé par Villeneuve, suit un linguiste enrôlé par l’armée américaine pour découvrir pourquoi les extraterrestres sont arrivés sur Terre et se concentre sur la façon dont les humains pourraient communiquer avec les extraterrestres. Jóhannsson a mis la voix humaine en bonne place dans la partition et a travaillé avec divers chanteurs et ensembles vocaux, dont le célèbre Theatre of Voices. La partition a été nominée pour un Golden Globe et un Grammy, et deux morceaux inédits sont inclus dans l’anthologie Retrospective II. « L’arrivée a jeté des ponts avec l’inconnu et les sons de Jóhann contribuent certainement à créer cette illusion », a noté Villeneuve. “Je ne peux pas imaginer Sicario ou Arrival sans sa musique.”

La Miséricorde

The Mercy, réalisé par James Marsh, raconte l’histoire vraie de la tentative désastreuse du marin amateur Donald Crowhurst de faire le tour du monde en solitaire. La bande-son captivante de Jóhannsson complète les différentes facettes de Donald Crowhurst (interprété par le lauréat d’un Oscar Colin Firth) et combine des pièces originales avec des œuvres du catalogue du compositeur, notamment des morceaux d’Orphée, Englabörn, Free The Mind et Copenhagen Dreams.

Anglais & Variations

Englabörn & Variations est un double album contenant une version remasterisée du premier album de Jóhannsson acclamé par la critique, qui révélait qu’il était déjà un maître conteur, et des reprises d’artistes de renommée internationale, dont le légendaire Ryūichi Sakamoto, Hildur Guðnadóttir, A Winged Victory for the Sullen (avec Dustin O’ Halloran), Théâtre des voix et Alex Somers et Víkingur Olafsson.

Orphée

Le dernier album studio de Jóhann Jóhannsson, Orphée, inspiré du mythe d’Orphée, a été nommé l’un des meilleurs albums Avant de Rolling Stone en 2016. Il a expliqué que l’album a été fait, « pendant une période où je me déplaçais d’une ville à l’autre – je déménageais de Copenhague à Berlin et quitter une vieille vie et en commencer une nouvelle. Voir d’anciennes relations mourir et de nouvelles relations commencer. C’était aussi une période de transition pour moi, donc cet aspect du mythe est quelque chose qui m’est aussi fortement lié. Il est difficile de changer votre vie et vous prenez des décisions difficiles. L’album est devenu une sorte de journal intime de cette période de transition.

Trois morceaux supplémentaires et inédits d’Orphée sont présentés dans l’anthologie Retrospective II, y compris une nouvelle refonte de « Flight from the City » par l’ami et collaborateur de Jóhannsson, Víkingur Ólafsson. Ces trois morceaux, ainsi que les deux nouveaux morceaux de Arrival, sont également sortis sous forme d’EP numérique, Retrospective II – Rarities.

12 conversations avec Thilo Heinzmann

12 conversations avec Thilo Heinzmann (2019) est un quatuor à cordes en douze mouvements inspiré des conversations du compositeur avec l’artiste Thilo Heinzmann sur l’art, la politique et leur propre vie. Après la première de l’œuvre en 2016, Jóhannsson a décidé qu’il voulait réviser la pièce et a invité Echo Collective à aider à produire une édition de performance finale peu de temps avant sa mort subite en février 2018. Tragically Echo Collective a été privé de l’opportunité de discuter des points les plus fins. de la partition avec lui, mais ont donné vie à la partition grâce à leur expérience antérieure d’interprétation de son œuvre précédente, Orphée, ainsi qu’à travers leurs conversations avec le compositeur.

« Ma musique est un moyen de communiquer très directement avec les gens et avec leurs émotions », a observé Jóhann Jóhannsson. « J’essaie de faire de la musique qui n’a pas besoin de couches de complexité ou d’obscurcissement pour parler aux gens. La musique doit résonner avec eux sur le plan émotionnel – simplement et directement. »

La puissance de sa musique vivra.

